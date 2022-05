O Feriado de Corpus Christi, em Pirenópolis, foi escolhido para celebrar o maior festival cervejeiro do Centro-Oeste brasileiro, que chega à sua 12ª edição após dois anos sem ser realizado devido à pandemia do coronavírus. No entanto, para celebrar o seu tão aguardado retorno, os organizadores resolveram promover um Esquenta Piri Bier, marcado para o próximo sábado (21/5) às 15h, em Sunset, no Taberna Music Pub, em Goiânia.



A casa noturna abrirá as portas para o público apreciador de músicas e de cervejas em esquenta que leva aos palcos apresentações de três bandas do cenário goiano do pop rock: Projeto Supernova; Johnny Brown e Rockover. Os grupos, inclusive, foram escalados para fazer a abertura dos shows principais em Pirenópolis, e irão promover uma mostra do que levarão para o palco em Junho.



Para quem já comprou o ingresso do festival, o valor da entrada será de R$50, sendo necessária a comprovação do convite. Os demais pagam R$70 e ganham uma caneca do evento. Os bilhetes podem ser adquiridos pessoalmente no Taberna Music Pub ou pela plataforma Sympla.



“Para nós é um grande momento sediarmos a pré-festa do Piri Bier em nossa casa. Também estamos celebrando o retorno do público após um longo período em que tivemos que manter as portas fechadas. Nossa intenção é promover uma grande festa para selar o retorno das reuniões de pessoas”, explica o proprietário do Taberna, Gustavo Marques Miguel.

De acordo com o diretor executivo do festival, Raul de Oliveira, o esquenta será uma forma de prestigiar o público que está ávido pela realização do evento. “Temos pessoas aguardando há dois anos com ingresso comprado para ir no festival. São essas pessoas que nos motivam a idealizar momentos onde podemos ouvir boa música, acompanhado de amigos e de boas cervejas, é claro”, explica.



Piri Bier retoma a Pirenópolis em Junho

O Piri Bier é um festival cervejeiro para cervejeiros de coração. O objetivo não é beber quantidades mas sim, qualidades. Assim, mais de 200 rótulos de cervejas artesanais integram o cardápio de bebidas, com destaque para as sem glúten e sem álcool, além de drinks diversos.

O evento já tem garantido em sua programação importantes nomes das bandas de rock nacional. Digão Raimundos juntamente com Egypcio, abre o evento no dia 16 de junho. Já no segundo dia, é a vez de Beto Bruno, ex-vocalista do Cachorro Grande com a banda Venosa. A festa encerra no dia 18, com os paulistas do CPM 22. (Laura Oliveira é estagiária do GJC, em convênio com a PUC Goiás)



SERVIÇO

Esquenta Piri Bier

Quando: sábado (21/5)

Horário: a partir das 15h

Local: Taberna Music Pub, Goiânia

Endereço: Avenida Laudelino Gomes, 226, Serrinha

Ingressos antecipados: Sympla (virtual)

Taberna Music Pub - de quarta a domingo, a partir das 19 horas.