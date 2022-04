Um evento que promete agradar o paladar dos coffe lovers. Nos dias 8, 9 e 10 de abril acontece o Café Fest Cerrado, um festival de cafés especiais que reunirá cafeterias, baristas, representantes, distribuidores e apreciadores da bebida. O evento terá início na sexta-feira (08/04) às 17h, no Espaço Cerrado em Movimento, piso térreo no Shopping Cerrado.

Com o objetivo de contribuir para a construção e consolidação da cena dos cafés especiais em Goiânia, o festival será aberto para o público em geral. A programação contará com palestras, oficinas, cursos, workshops, competições, além de exposição e comercialização de produtos de marcas regionais, nacionais e multinacionais relacionadas ao setor. O público também poderá degustar os cafés preparados em diferentes métodos pelas cafeterias Estação 14, Garoa, Luiz Café Conceito, Ópera Café, Elegia e Subverso.

Além das palestras e oficinas, o festival também contará com uma competição Latte Art, na sexta-feira (08/04) às 20h30. A ideia é que os participantes usem sua criatividade e habilidade para executar desenhos em xícaras de café expresso, utilizando leite vegetal. Os desenhos serão avaliados às cegas por um júri composto por profissionais da área e o ganhador receberá produtos da Naveia e um kit preparado pela organização do evento. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, no dia do evento, pela plataforma Sympla. Os cappuccinos ficarão disponíveis para a degustação do público.

Para participar, é preciso adquirir o ingresso de R$ 10, para sexta-feira (08/04) e domingo (10/04), e R$ 15, para sábado (09/04). O passaporte ‘all day’, garante a consumação dos cafés e cappuccinos, além da livre entrada e saída nos dias. Há a opção de comprar o passaporte para os três dias de evento no valor de R$ 20.

As pulseiras poderão ser retiradas entre os dias 04 e 07 de abril, nas cafeterias Estação 14, Garoa, Luiz Café Conceito, Ópera Café, Elegia e Subverso ou nas torrefações Muy Café e King Café Store ou, ainda, durante os dias do festival, na portaria do evento, mediante apresentação do voucher de confirmação de compra com o respectivo documento de identificação do comprador.



SERVIÇO

2ª edição Café Fest Cerrado

Data: 08, 09 e 10 de abril de 2022

Horário: 08/04, das 17 às 22 horas; 09/04, das 10 às 20 horas; e 10/04, das 11 às 20 horas

Local: Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera, nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.

Ingressos: https://linktr.ee/cafefestcerrado

Mais informações: @cafefest_cerrado e @shoppingcerrado