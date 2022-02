Um final de semana com muita magia, mistério e diversão. Essa é a proposta do El Mago, primeiro evento latino-americano que reúne espetáculos de magia do Brasil e da América Latina. O encontro ocorre em Goiânia de sexta-feira (18) a domingo (20) de forma híbrida, com acesso gratuito ao público e transmissão pelo YouTube.

Realizado pelo Grupo Asas de picadeiro e Cia Antrhopos, o El Mago reúne espetáculos de gala, intercâmbio cultural – onde 10 artistas selecionados de Goiás participarão de uma ação formativa conduzida pelos mágicos da mostra – e feira de empreendimentos artísticos, com exposição e venda de produtos mágicos.

O festival conta com o financiamento da Lei Aldir Blanc, da Secretaria do Estado de Cultura (Secult), e da Secretaria Especial de Cultura, vinculada ao ministério do Turismo.

Serviço

1º Encontro Latino-Americano de Artes Mágicas – El Mago

Quando: de sexta-feira (18/02) a domingo (20/02)

Onde: Sesc Centro

Endereço: R. 19, 260 - St. Central, Goiânia - GO, 74030-090

Valor: Entradas gratuitas. É necessário retirar o ingresso com antecedência devido o limite de capacidade. Será exigido o passaporte vacinal para a retirada dos ingressos.