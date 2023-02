A celebração da turnê Titãs Encontro, com Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto, vai passar por Goiânia. O show está previsto para o dia 8 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Os ingressos ainda não estão disponíveis para vendas.

É a primeira vez que os sete integrantes originais do grupo paulistano se reúnem desde a morte de Marcelo Fromer. Arnaldo deixou a banda em 1992, Nando saiu dez anos depois, Gavin em 2010 e Miklos em 2016. Atualmente, os Titãs é formado por Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Belloto.

Leia também:

- Paulo Betti dará oficina de interpretação em mostra de cinema em Goiânia

- Trio elétrico de Ivete terá transmissão ao vivo direto de Salvador

As apresentações acontecem entre abril e junho de 2023, com início no Rio de Janeiro (28/4), seguido de Belo Horizonte (29/4), Florianópolis (5/5), Porto Alegre (6/5), Salvador (27/5), Recife (2/6), Fortaleza (3/6), Brasília (7/6), Goiânia (8/6), Curitiba (10/6) e com o último show em São Paulo (17/6).

Com o repertório marcado por hits das fases em que se apresentavam com todos os integrantes originais, o show levará ao público canções interpretadas pelos diferentes vocalistas da banda. Sonífera Ilha, Homem Primata, Comida, Os Cegos do Castelo, Marvin, Enquanto Houver Sol e Família devem fazer parte da seleção.



SERVIÇO

Show: Titãs 40 Anos

Data: 8 de junho

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer / GO-020, Km 0, saída para Bela Vista

Informações: https://www.eventim.com.br/artist/titas-encontro/