Se sentar em um restaurante agradável, com pratos preparados por chefs renomados, sabores inconfundíveis e apresentação impecável é uma sensação que os amantes da boa mesa adoram. O problema, algumas vezes, é que esse requinte pesa no bolso. Com a proposta de tornar a alta gastronomia mais acessível ao grande público, começa nesta sexta-feira (1º) a segunda edição do Goiânia Festival Week. O festival reúne mais de 20 casas, com menu especial para o evento, e segue até o dia 31 de julho.

Um diferencial do festival é a oferta de entrada, prato principal e sobremesa por um preço fixo. O Restaurant Week requer que as casas apresentem duas opções de menu, de três tempos: o tradicional (almoço por R$ 49,90 e jantar por R$ 64,90) e o plus (almoço por R$59,90 e jantar R$74,90).

Além do acesso à alta gastronomia, os organizadores esperam movimentar e aquecer o mercado em período de baixa sazonalidade. “Os goianos receberam o formato do nosso festival com muito entusiasmo. Entenderam que é uma oportunidade para conhecerem ótimos restaurantes a partir de um menu com preço acessível, além de ajudar na fomentação da economia gastronômica da cidade”, disse o CEO da Restaurant Week Brasil, Fernando Reis.

Opções diversas

Saladinha de castanha de baru de entrada, Bife Chorizo em Tiras com Molho Rotti, Polenta Cremosa e Mix de Cogumelos Orgânicos de prato principal, e Creme Brulee de Pequi de sobremesa. Essa é uma opção do cardápio especial do Balada Mix (R$ 49,90), que participa pela segunda vez do festival. Já o Las Nenas, estreante no evento, oferece, entre outras coisas, entrada de croquete do dia, mignon à milanesa e fettuccine a carbonara de prato principal e brigadeiro de colher como sobremesa. O almoço da casa é oferecido por R$ 59,90.

Além do Las Nenas, Zimbro Cocktail, Moony, Antonieta, Piry, Famu e Bianco Ristorantino são algumas das casas que participam pela primeira vez do festival gastronômico, que já passou por mais de 15 cidades brasileiras. Já os restaurantes 1929 Trattoria Moderna (perante reserva), A Casa Bairrada, Balada Mix, Belíssimo, Botelli, Casaretto, Dom Rosso by Clarion Hotel, Grá Bistrô, Hattori, Iz (perante reserva), Paris 6, Same Same but Different, Viela Gastronômica e Juá são veteranos do Restaurant Week, evento que ocorre há 14 anos no País.

Ação social

Os clientes podem ainda acrescentar 1 real por menu. O valor será arrecadado e doado para a Vila São José Bento Cottolengo, hospital filantrópico fundado em 1951 no Centro-Oeste que tem a missão de promover vida com excelência para a pessoa com deficiência.

Embaixadora do Goiânia Restaurant Week, a chef e influenciadora Tati Mendes destacou, durante o evento de lançamento do festival, realizado na noite de quarta-feira no Zimbro Cocktail, a ação social promovida pelo evento.

“É uma satisfação ser embaixadora pelo segundo ano de um festival tão bacana, que fomenta a gastronomia e o setor, que sofreu muito com a pandemia, e ainda terá a renda destinada a um projeto social. É uma oportunidade de conhecer bons restaurantes e provar menus incríveis e também contribuir com a Vila São Cootolengo”, disse Tati.



Restaurantes participantes

1. 1929 Trattoria Moderna - @1929trattoria

2. Antonieta Restaurant Lounge Bar - @antonietarestaurant

3. A Casa Bairrada - @acasabairrada

4. Balada Mix - @baladamixgoiania

5. Belíssimo - @belissimo_go

6. Botelli - @botellirestaurante

7. Bianco Ristorantino - @biancoristorantino

8. Caseratto - @caseratto_

9. Dom Rosso by Clarion Hotel - @domrossogoiania

10. Esquina Mercatto - @esquinamercatto

11. Famu Restaurante - @famurestaurante

12. Grá Bistrô - @grabistro

13. Hattori - @hattorirestaurante

14. Iz - @izrestaurante

15. Juá - @restaurantejua

16. Las Nenas - @lasnenasrestaurante

17. Madalena Gastrobar - @madalenagastrobar

18. Moony - @moonyrestaurantebar

19. Piry - @pirybarerestaurante

20. Paris 6 - @paris6.goiania

21.Same Same but Different - @restaurantesamesame

22. Viela Gastronômica - @vielagastronomica

23. Zimbro Cocktail & Co - @zimbrobar