O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, apresentará a partir desta quarta-feira (1º), o I Festival de Teatro Popular. O evento, realizado por meio da parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Sindicato dos Artistas em Diversão do Estado de Goiás (SATED/GO), contará com apresentações teatrais gratuitas de quarta-feira a domingo, até o dia 17 de dezembro. Para quem quiser assistir, os ingressos já estão disponíveis, dois por CPF, para retirada com antecedência na plataforma Sympla.

Durante os 16 dias de duração do festival, serão apresentados 23 espetáculos teatrais diferentes nos turnos vespertino e noturno, divididos em três categorias: infantil, infanto-juvenil e adulto.

O evento tem como objetivo, consolidar o cenário da cultura teatral goiana e promover a visibilidade de grupos pioneiros, assim como os que trabalham há pouco tempo com a popularização do teatro em suas variadas vertentes.

Confira a programação

01/12/2021 – 20HS – DO ARCO DA VÉIA – 14 anos

CIA MAURI DE CASTRO

02/12/2021 – 15HS – BULLYING: ACONTECEU COMIGO! – 10 anos

CIA MARULA DE TEATRO

20HS – POESIA: LUA & FLOR – LIVRE

CIA MARULA DE TEATRO

03/12/2021 – 15HS- O PRÍNCIPE FELIZ – LIVRE

CIA NOVO ATO

20HS – AS CRÔNICAS – 14 ANOS

CIA NOVO ATO

04/12/2021 – 15HS – O DIA DA CAÇA – LIVRE

GRUPO DE THEATRO ARTE E FOGO

20HS – O JOGO DE UMA TRAIÇÃO – 14 ANOS

GRUPO DE THEATRO ARTE E FOGO

05/12/2021 – 15HS – O CIRCO NO FUNDO DO MAR – LIVRE

AM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

20HS – OS GENÉRICOS – 14 ANOS

HELDER TONHÁ

08/12/2021 – 19HS – PALESTRA: HISTÓRIA DO TEATRO – LIVRE

PALESTRANTE: MAURI DE CASTRO

20HS – PEDIDO DE CASAMENTO – 14 ANOS

HELDER TONHÁ

09/12/2021 – 15HS – O MÁGICO DE OZ – LIVRE

CIA DE TEATRO CARLOS MOREIRA

20HS – A ESCOLHA- 10 ANOS

CIA STARS

10/12/2021 – 20 HS – TODO O BRILHO DO ENTARDECER – 14 ANOS

CIA TEATRO EXERCÍCIO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS

11/12/2021 – 15HS – REVISITANDO MARIA CLARA MACHADO – LIVRE

ACT CASA DO TEATRO

20HS – SASSARICOS DA BRECHÓ – 14 ANOS

ACT CASA DO TEATRO

12/12/2021 – 15HS – OS TRÊS PORQUINHOS – LIVRE

HELDER TONHÁ

20HS – SER…TÃO DO AMOR! – 14 ANOS

CIA EDUARDO DE SOUZA

15/12/2021 – 15HS – PALAVRAS, PALAVRINHAS E PALAVRÕES – LIVRE

GRUPO FAMILIA KIDS

20HS – A HISTÓRIA DE MUITOS – LIVRE

COMPANHIA RHEMA

16/12/2021 – 15HS – OS SALTIMBANCOS – LIVRE

CIA DE TEATRO DOMINÓ

19HS – PALESTRA: LEI DO ARTISTA – LIVRE

PALESTRANTE: JACKSON AURÉLIO

20HS – SER…TÃO DO AMOR! – 14 ANOS

CIA EDUARDO DE SOUZA

17/12/2021 – 15HS – O PLANETA CARECA – LIVRE

CIA MARTINS MUNIZ

20HS – ERA SÓ O QUE FALTAVA – 14 ANOS

CIA CARLOS MOREIRA

Serviço

Assunto: I Festival de Teatro Popular

Local: Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro – Cine Ouro – Rua 3 – Centro

Data: 1º a 17 de dezembro

Horários: 15h e 20h

Entrada franca