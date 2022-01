Goiânia é palco de um dos maiores eventos internacionais em oferta de bolsas de estudos para bailarinos. Realizada na Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, a seletiva brasileira do Youth America Grand Prix (YAGP) reúne, até o próximo domingo (23/1), 500 aspirantes a disputar uma vaga na final da competição, que será realizada na cidade de Tampa, na Flórida (Estados Unidos), em abril deste ano.



O evento teve início no último domingo (16/1). Os quatro primeiros dias foram de aulas e treinamentos, onde os alunos puderam aprender e aperfeiçoar técnicas clássica, de pontas, masculina, variação, pilates e contemporaneo e coach. Nesta quinta-feira (20/1) tem início a fase de competições, a partir das 10 horas. Serão três baterias por dia, cada uma com duração de aproximadamente 4 horas. Participam da seletiva bailarinos do Brasil, México, Peru, Argentina e Chile.



“No domingo teremos o Round Final onde os melhores são selecionados. Daí sairão os selecionados para a final dos EUA. Não temos um número fixo de vagas, pois depende muito da qualidade. Podem ser entre 30 e 40 selecionados”, explica Katty Houlis, representante oficial do YAGP no Brasil. Após o fim das disputas, ocorrerá a premiação.



Normalmente o Grand Prix conta com a presença dos diretores das grandes academias como Royal, Jonh Cranko, Monaco, Zurich, Alberta, Rock School, Houston Ballet e Ballet West. Este ano, no entanto, por conta da pandemia, não haverá o juri internacional. O resultado da seletiva brasileira, de acordo com Katty, será enviado por meio de vídeos às academias da Europa e EUA.



Os jurados deste ano são: Cicero Gomes, Lars van Cauwenbergh, Mauricio de Oliveira, Fatima Cerqueira, Eliana Caminada e Victor Ciattei. Já os treinamentos tiveram como professores Olga Dolganova, Binho Pacheco, Carol Segurado, Leidy Escobar, Cecilia Keche e Patricia Cano, Adriano Bittar e Allana Rick.



A EFG em Artes Basileu Françaé uma unidade ligada à Secretaria Desenvolvimento e Inovação (Sedi), que apoia a produção do evento, uma parceria com o YAGP. De acordo com a pasta, sediar a seletiva brasileira só foi possível após investimentos como a reforma do teatro escola, recém-inaugurado.

Diretora da EFG em Artes, Lóide Magalhães explica que Goiás tem grandes chances de colocar bailarinos na final na Flórida. “O nosso diferencial é a preparação. O aluno do Basileu já sai pronto para o mercado de trabalho”, diz.



Os goianos têm tradição nos grandes festivais competitivos. O primeiro bolsista do Opera de Paris no YAGP foi o goiano Paulo Arrais, que atualmente é primeiro solista no Boston Ballet. Nomes como Eliabe D’Abadia, Adhonay Soares, Gustavo Chalub, Paula Alves, Carol Galvão, Ana Luiza Negrão, Vitor Vaz são outros exemplos de artistas que, por meio do Grand Prix, saíram de Goiás para brilhar no mundo da dança.