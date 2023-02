Magazine Goiânia tem feirinhas culturais e gratuitas neste fim de semana 2ª Feirinha Cultural do Müquifü é opção underground no Centro enquanto a Feira Intercultural: Artes da Floresta apresenta artesanato indígena

Feirinha no Centro O Müquifü Cultural realiza neste sábado (4/2), em parceria com o espaço Furna, a 2ª Feirinha Cultural do Müquifü. O evento, regado a muito som, tem entrada gratuita. Quem visitar a feira poderá encontrar discos de vinil, zine, prints, fotos, camisetas, brechós, adesivos e artesanato. Além dos expositores residentes, a edição contará com novos par...