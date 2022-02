A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-GO) lançou, na noite desta terça-feira (15/2), o circuito de eventos gastronômicos que serão realizados pela entidade neste ano de 2022 em Goiânia. O primeiro deles será o Steak Festival de Churrasco Artesanal, marcado entre os dias 8 e 10 de abril.



Pioneiro em Goiânia no segmento de churrasco, o Steak, que neste ano terá a curadoria da empresária Fabricia Calixto, CEO da marca A Porca, atrai o público amante de carnes. A promessa do festival são opções com bastante regionalidade, explorando os vários tipos de preparo do churrasco. Além disso, serão oferecidos cursos e workshops para os amantes de carne na brasa.



Apesar de ter carnes preparadas por chefs que integram com os mais renomados restaurantes de Goiânia, o festival é reconhecido por resgatar o modo mais tradicional de se fazer churrasco. Além disso, o evento conta com shows e uma programação cultural.



Entre as atrações com data definida está a Festa das Nações, programada para o segundo semestre. Também estão previstos para este ano o Festival Bar em Bar, Brasil Sabor e O Quilo é Nosso. “São eventos consolidadas na cidade, mas que por conta da pandemia não foram realizados no último ano”, diz o presidente da Abrasel-GO, Danillo Ramos.