Com nove discos lançados no streaming, incluindo versões deluxe e lives, shows em grandes palcos brasileiros, a exemplo do Circo Voador (RJ), e diversas turnês internacionais, os goianos da Boogarins integram o line up da 1ª edição do Primavera Sound São Paulo e de Buenos Aires. Outra banda goiana que também se apresenta no festival é a Brvnks, criada pela cantora Bruna Guimarães.

É a primeira vez que o evento, realizado em Barcelona (Espanha), Porto (Portugal) e Los Angeles (EUA), aporta em cidades da América do Sul, como Santiago (Chile). No Brasil, os artistas tocam durante a semana do dia 31 de outubro ao dia 4 de novembro, em algumas das casas oficiais do evento, como Cine Joia e Áudio Club. A data específica, os ingressos e o local ainda não foram divulgados pela produção do festival.

Com programação dividida entre a semana, com shows espalhados por São Paulo, e, no final de semana (5 e 6 de novembro), com arena montada no Distrito Anhembi, passam pelo evento nomes como Arctic Monkeys, Bjork, Lorde, Travis Scott, Jessie Ware, Interpol Sevdaliza, Beach House e Charli XCX. Entre os artistas nacionais estão Gal Costa, que faz show de seu lendário Gal Tropical (1980), Hermeto Pascoal, MC Drika e Terno Rei.

Artistas

Só nos dois últimos anos, a Boogarins lançou os discos Manchaca Volume 1 e 2, espécie de garimpos de momentos iluminados pelo improviso. Os trabalhos nasceram em meio a gravações, lives e demos de trabalhos que ficaram de fora dos discos Lá Vem a Morte (2017) e Sombrou Dúvida (2019). Com novos arranjos e texturas sonoras, as canções rememoram as turnês internacionais dos goianos e os shows realizados nos Estados Unidos.

Já a Brvnks tem se transformado em figurinha de destaque em festivais do País. Desde 2016, quando lançou o EP Lanches, que a banda percorre importantes janelas da música brasileira, como Lollapalooza Brasil (SP), Popload (SP), Bananada (GO) e o Dosol (RN). Também já fez aberturas para artistas internacionais em turnê pelo Brasil, como Courtney Barnett e Basement.