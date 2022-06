Após quatro anos de hiato, os três dias de programação se tornam pouco tempo para a retomada do Goyaz Festival, um dos eventos dedicados à música instrumental mais tradicionais do País. A 9ª edição traz seis shows para o Teatro Goiânia, com início na noite desta sexta-feira (24) e seguindo até o domingo (26). A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do teatro - por isso, os ingressos de cada show poderão ser retirados na bilheteria do local a partir das 15 horas de cada dia.

Abrindo os trabalhos, o músico, compositor, arranjador e produtor musical Bororó apresenta na primeira noite o concerto Cidade Luz, formando o Bororó Quarteto ao lado dos músicos Felipe Viegas, Ricardo de Pina e Rozinaldo Miranda. Goianiense de currículo vasto, Dimerval Felipe da Silva se consagrou nacionalmente como contrabaixista, instrumento que toca desde os 13 anos de idade. Fora do Brasil, já se apresentou em países como Alemanha, Argentina, Bélgica, Cuba, Portugal e no Festival de Montreaux, na Suíça.

Leia também:

- Jazz Weekend promove shows e discotecagens por Goiânia

- Espetáculo Quem Prospera Sempre Alcança será apresentado no Teatro Sesc Centro, em Goiânia

- Coldplay Live Experience traz tributo à banda britânica a Goiânia

Bororó já integrou shows e gravações de nomes como Gal Costa, Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Alceu Valença, Sivuca, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e de grupos de pagode como Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar e Katinguelê. E a lista não acaba: dá para acrescentar aí Simone, Ivete Sangalo, Chico Buarque e Caetano Veloso. “É mais fácil dizer com quem ele não tocou”, brinca Marcelo Safadi, um dos organizadores do evento. “O Bororó é um dos maiores nomes da música brasileira instrumental, mas sabemos que muita gente não conhece o som dele nesse segmento”, diz, reiterando um dos objetivos do evento.

A proposta da programação é apresentar o resultado da garimpagem do que está acontecendo de novo e inédito na música instrumental nacional e local, trazendo desde nomes já consagrados, como Bororó, até projetos recentes e que ainda nem se apresentaram ao vivo, como é o caso do trio Ilu Orin (GO), formado pela percussionista Lene Black, a guitarrista Ingrid Lobo e o multi-instrumentista Emanuel Mastrella. O grupo faz o primeiro show nesta sexta-feira, abrindo o Goyaz Festival. “Buscamos, de uma forma geral, uma curadoria de projetos que estivessem em movimento de criação, produção, fazendo lives”, explica a produtora artística, Cibele Bahia.

Nos outros dias de festival, projetos goianos dividem o palco do Teatro Goiânia com convidados de outros cantos do País. No sábado, o Duo Mitre (MG), formado pelas irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (percussão), se apresenta às 20 horas. “A sonoridade é de textura bem camerística. É um duo de projeção nacional, que já participou dos maiores festivais de jazz, como o Festival de Montreaux. Ainda na segunda noite, a partir das 21h30, o Matheus Guerra Quinteto (GO) leva para o palco as faixas do disco Reflexo (2019), que reúne elementos musicais vividos em várias fases da vida de Matheus, como jazz, rock, música brasileira e erudita.

Quem abre a programação de domingo é Joana Queiroz Quarteto (RJ), projeto encabeçado pela clarinetista, saxofonista e compositora Joana Queiroz, que já dividiu palcos com Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Arrigo Barnabé e Gilberto Gil. “É um quarteto inédito, formado para tocar especialmente no festival. Joana pincelou as melhores músicas autorais que ela tinha em mãos, que conta com experimentações muito interessantes”, comenta a produtora artística.

Fechando o Goyaz Festival, o palco do Teatro Goiânia recebe uma homenagem ao trompetista goiano Manassés Aragão, que morreu no ano passado vítima da Covid-19. “Fred Valle e amigos vão tocar em memória desse expoente da cena goiana. Como representante do trompete, o convidado é o Moisés Alves, um músico muito criativo e de muito suingue, assim como o Manassés”, diz Cibele. O show Manassés Aragão por Seus Amigos começa às 20h30.



SERVIÇO

Goyaz Festival

Data: entre 24 e 26 de junho

Local: Teatro Goiânia