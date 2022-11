“Stop! A vida parou ou foi o automóvel?” Em poucas palavras, o poeta Carlos Drummond de Andrade expressou em seu poema Cota Zero a ansiedade das pessoas entre a correria cotidiana. Os prazos do dia a dia, a instantaneidade das redes sociais, a pressão pelo inédito: em Pressa, novo espetáculo do Grupo Bacae Dança, a pergunta que se faz é: quanto custa viver atendendo às solicitações tão imediatas?

A peça estreia nesta terça-feira (29), em duas sessões, às 19 horas e às 20h30, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), localizado no Setor Universitário. Os ingressos são gratuitos. Com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o espetáculo reafirma discussões sobre as doenças do século 21, como ansiedade e a Síndrome de Burnout.

Com 11 bailarinos no palco e participação especial de caratecas do Dojô Padma, Pressa discorre por meio da dança contemporânea sobre o acelerado cotidiano em tempos modernos. A pressa revista pela diretora artística e coreógrafa Ingrid Costa pode ser avistada no trânsito, no trabalho, entre os amigos, na internet, dentro de casa, nas relações sociais e profissionais.

“A pressa, a pressão de clientes e das redes sociais, prazos de entrega para ontem. Com isso, há uma banalização da urgência. Nas entrelinhas, fazemos o questionamento: realmente precisamos fazer e ter tudo tão rápido?”, indaga Ingrid. Os impactos e consequências do imediatismo podem ser revistos no corpo e movimento dos bailarinos, que dividem palco entre canções que experimentam a insurgência temporal.

A proposta do novo trabalho do Grupo Bacae Dança é inspirar alternativas para a saída do ciclo vicioso da pressa. Também aponta os benefícios da desaceleração das rotinas, a partir das potenciais possibilidades de pequenas ações diárias e intimistas. O projeto será apresentado para estudantes de escolas públicas, com o cunho de provocar impacto social, formação de público e plateia e reflexão.

“Muitas vezes, o preço para atender as solicitações tão imediatas é o da própria vida”, argumenta Ingrid. E a diretora está certa: um levantamento da International Stress Management Association (Isma) mostra que o Brasil é o segundo País com mais casos de Burnout. O número já supera países como Estados Unidos e Alemanha. O Brasil está atrás apenas do Japão, que tem 70% da população atingida pela doença.

Leia também:

- Ana Cañas apresenta no Teatro Goiânia turnê em homenagem a Belchior

- Ceasa Goiás realiza 2ª edição da Festa do Pequi

Nos últimos anos, a síndrome tem ganhado destaque nas discussões sobre saúde mental e trabalho. Em janeiro de 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu o Burnout como fenômeno ocupacional na CID-11 — ou seja, oficialmente um “fenômeno ligado ao trabalho”. “As coreografias do espetáculo são uma interpretação da vida corrida que levamos ultimamente”, diz.



Bailarinos

Pressa é o terceiro espetáculo do Grupo Bacae Dança. Com o projeto, o grupo vai realizar quatro apresentações presenciais em Goiânia e uma exibição virtual, por meio do Canal YouTube do Instituto Bacae (@bacae). O bailarino João Paulo Amorim assina a direção de ensaios e assistente de coreografias, e Bruna Nunis é a produtora cultural das ações. Sobem ao palco do CCUFG os bailarinos intérpretes Anilson Júnior, Bárbara Lopes, Bruna Nunis, Emily Naitê, Ingrid Costa, Joel Machado, Mônica Neiva, Nívia Barbosa, Raycem Martins, Robson Leles e Thamyres Estevam.

Oficinas e vivências em pauta

Além das apresentações de Pressa, o projeto do Grupo Bacae Dança ainda oferece a contrapartida social por meio de ações culturais gratuitas em formato presencial e online, como oficinas de dança contemporânea. Em 2023, por exemplo, a companhia vai oferecer oficinas de dança e karatê com Ingrid Costa, diretora e coreógrafa do Grupo Bacae Dança, e Anna Carolina Prestes, fundadora e mestre do Dojô Padma. Há ainda a ideia de realizar uma vivência híbrida de meditação com Nívia Carla Barbosa e uma palestra e bate-papo online com o título Burnout e a Importância das Pausas nas Rotinas, com a psicóloga Lunice Dufrayer.

SERVIÇO

Grupo Bacae Dança estreia espetáculo Pressa

Data: nesta terça-feira (29), às 19h e 20h30

Local: Centro Cultural UFG, Av. Universitária, 1533, St. Universitário

Entrada gratuita

Informações: @bacae