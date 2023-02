O grupo Balaio de Bambas anima este sábado (18) de carnaval no Quintal do Jajá. Durante o almoço, o público vai aproveitar um show de samba raiz, samba-enredo, axé, marchinhas e forró. O couvert artístico custa R$ 25 por pessoa.



A apresentação terá início às 13h, com um repertório recheado de grandes artistas, como Chico Buarque, Diogo Nogueira, Beth Carvalho, Seu Jorge, Zé Keti, Adoniran Barbosa, Toninho Geraes e Zeca Pagodinho. A casa ficará aberta das 12h às 18h.



O Balaio de Bambas foi criado há mais de 12 anos pelo músico Ricardo Coutinho e já subiu ao palco em vários eventos e casas de shows de Goiânia. É composto por Ricardo Coutinho (vocais e violão), Miguel Filho (percussão e bateria), Gil Soares (pandeiro e percussão) e Thiago Coutinho (contrabaixo e vocais).

O espaço cultural e gastronômico contará com decoração especial temática e quem quiser poderá ir vestido com trajes típicos de Carnaval. O Quintal do Jajá está localizado na Rua 15 nº 538, no Setor Central, em frente à Praça Dr. Carlos de Freitas, em Goiânia.



Programação

No domingo (19), a programação de Carnaval segue com o músico Walter Carvalho. Na segunda-feira (20), será a vez do cantor Marcos Antônio subir ao palco.



Para fechar terça-feira (21), com a cantora Grace Venturini. O estabelecimento terá atendimento das 12h às 18h no sábado, no domingo e na terça-feira, com as apresentações começando às 13h. O início dos shows tanto na sexta quanto na segunda-feira será às 20 horas e o espaço encerrará as atividades à meia noite. A entrada por pessoa será de R$ 25 em cada um desses dias.



SERVIÇO

Show de samba, axé, marchinhas e forró com Balaio de Bambas

Data: sábado (18)

Horário de abertura da casa: 12h

Horário da apresentação: a partir das 13h

Local: Quintal do Jajá

Contato: (62) 98484-7100

Entrada: R$ 25