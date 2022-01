Verão quente

O verão promete ser badalado no Laguna Gastrobar, que começará neste fim de semana uma programação com atrações diversificadas para a Sunset da estação mais aguardada do ano. A sexta-feira (14/1) será ao som da dupla Douglas e Vinícius e o sábado (15/1) ficará por conta de Bruno e Denner. Já o domingo (16/1) contará com a apresentação do grupo Sambô (foto).

A casa informa que, considerando a pandemia do coronavírus, cumprirá os protocolos de segurança contra a covid-19. Para entrar no local será necessária a apresentação do comprovante das duas doses da vacina ou o exame negativo realizado nas últimas 72 horas antes dos eventos. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente ou pelo site baladapp.com.br.



SERVIÇO

Laguna Gastrobar

Contato: (62) 9 9943-9739

Endereço: Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Glória, Goiânia - GO