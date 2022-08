Os fãs que não conseguiram comprar os ingressos para o show do Guns N’ Roses em Goiânia terão uma nova oportunidade nesta quarta-feira (03). A produção do evento libera a partir das 11h a venda do 4º lote, com ingressos para as áreas Front e Gramado. Os valores variam entre R$ 450, a meia-entrada para o Gramado (a inteira custa R$ 900), e R$ 1.500 a inteira para o Front.

Para a área mais próxima do palco, o Front, a meia-entrada do 4º lote custará R$750. Estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiências e doadores de sangue possuem direito à meia entrada.

Com autorização do aumento da capacidade de pessoas pelo Corpo de Bombeiros, a nova unidade de ingressos para a tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back foram liberadas em função de readequação e podem ser adquiridas somente pelo site de vendas Eventim (www.eventim.com.br). O show em Goiânia acontece no dia 11 de setembro, no Estádio Serra Dourada, às 20h.

A venda dos primeiros três lotes de ingressos para o show foi liberada para o público em geral no dia 20 de abril, mas as unidades disponibilizadas esgotaram em cerca de três horas no site e fãs precisaram enfrentar horas na fila das bilheterias. Um dia antes, membros de fã-clubes tiveram a oportunidade de adquirir os ingressos por meio da venda on-line.

Retorno

Por conta da pandemia da Covid-19, a banda californiana realizou a última turnê mundial em 2019. A tour Guns N’ Roses Are F’ N’ Back! marca o retorno Axl Rose, Slash e Duff McKagan aos palcos fora dos Estados Unidos. Ao todo serão 13 shows na América do Sul, sendo 8 deles no Brasil.

A turnê coincide com o lançamento do novo EP Hard Skool, que contêm quatro músicas, entre elas a faixa Absurd. Desde Chinese Democracy (2008), a banda californiana não lançava material inédito. Da formação original, Axl Rose, Slash e Duff McKagan, juntos há 37 anos, contam agora com os reforços do guitarrista Richard Fortus, o baterista Frank Ferrer e os tecladistas Dizzy Reed e Melissa Reese. Com a última apresentação no São Paulo Trip, em 2017, essa será a 10ª vez que o Guns N’ Roses realizam show no Brasil, mas a primeira vez em Goiânia.



SERVIÇO

Início da venda de novo lote ingressos para show do Guns N’ Roses em Goiânia

Quando: Quarta-feira (03/08)

Horário: a partir das 11h

Vendas e informações: www.eventim.com.br