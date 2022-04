Menos de duas horas após a liberação da venda no site, os ingressos para o show do Guns N’ Roses em Goiânia ficaram esgotados na plataforma nesta quarta-feira (20/4). As bilheterias no estacionamento do Serra Dourada iniciaram as vendas às 14 horas já com uma grande fila de pessoas na espera, sob o forte sol da capital nesta tarde.



Antes das 15h, os ingressos no site já estavam no terceiro lote, com valores entre R$ 300 para a arquibancada e R$ 1.300 para o front stage, o local mais próximo ao palco. Nesse horário ainda havia entradas à venda na bilheteria.



Os primeiros lotes acabaram rapidamente no site. O lote 2 possuía valores entre R$ 250 e R$ 1.100, e o lote 1, entre R$ 200 e R$ 960.

Em todas as compras, a meia entrada está garantida para estudantes, professores, idosos, pessoas com deficiência e doadores de sangue. Os ingressos dos estudantes estão limitados a quatro compras por CPF. Na entrada social, será aplicado um desconto de 50% para quem apresentar na entrada do evento uma doação de 1kg de alimento não perecível. Caso a doação não seja feita, o acesso ao show só será liberado com o pagamento dos 50% restantes.

Os ingressos para o primeiro show do Guns N’ Roses na capital goiana foram liberados ao meio-dia desta quarta-feira (20/04) para o público em geral. A banda de hard rock traz a turnê Guns N’ Roses Are F’ N’ Back! à Goiânia, e outras sete cidades brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba, Recife e Porto Alegre.

O trio, formado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, juntos há 37 anos, também sobem aos palcos em outros países da América Latina. Em Buenos Aires, Argentina (30/09); Montevideo, no Uruguai (02/10); Santiago, no Chile (05/10); Lima, Peru (08/10); e Bogotá, na Colômbia (11/10). (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

