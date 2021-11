O cantor Gustavo Mioto desembarca em Goiânia neste sábado (20). Ele se apresenta no projeto "Puxadinho", localizado no espaço Music Stage, próximo ao Passeio das Águas Shopping. Além do sertanejo, sobem ao palco a dupla Clayton e Romario e o duo Jetlag.

Puxadinho

A programação do projeto se estende até o mês de janeiro, com shows de Leo Santana (Baile da Santinha), Israel e Rodolffo, Bel Marques, Matheus & Kauan, Dub Dogz e outras atralçoes. O evento ainda traz alta gastronomia e drinks, em um ambiente amplo, seguindo todos os protocolos sanitário exigidos no atual momento.



Sustentabilidade

Copos ecológicos serão vendidos em todos os shows e a entrada solidária é opção para quem quer pagar meia entrada (doando 1kg de alimento não perecível, que serão repassados para instituições de caridade.

Preços:

Puxadinho premium: R$ 70 - meia solidária

Puxadino premium R$ 140 - inteira

Lounges (12 pessoas + 1 combo) - ver disponibilidade:

Ouro - R$ 3.000,00

Prata - R$ 2.750,00

Horário:

A partir das 16 horas.