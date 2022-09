A data é especial e quem ganha presente é o público. No dia do seu aniversário de 33 anos, o cantor sertanejo Gusttavo Lima promete a maior edição da história do Buteco do Gusttavo Lima em Goiânia neste sábado (3), no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Pela primeira vez desde quando o projeto começou a rodar o Brasil, em 2018, a estrutura da festa vai contar com atrações em dois palcos, além de outras surpresas que serão anunciadas somente durante os shows. A abertura dos portões será a partir de 13 horas e a expectativa é receber 50 mil pessoas como na primeira edição, em 2019.

“Estamos preparando uma edição realmente grandiosa do Buteco para os goianos com alguns lançamentos e outras surpresas. Desconfio que teremos bolo porque isso não pode faltar no meu aniversário. Estou ansioso e feliz demais por poder comemorar mais um ano de vida com vocês”, comenta Gusttavo Lima em entrevista ao POPULAR. Para a segunda edição do projeto em Goiânia, o cantor recebe Xand Avião, Felipe Amorim e Matheus e Kauan no palco Buteco. Na arena Embaixador, Thiago Brava, Bruno e Denner, Dendelzinho e o duo eletrônico Dubdogz.

O projeto é centrado no sertanejo, mas desde sua criação tem participação de outros gêneros. “O que buscamos sempre em cada edição é contar com uma programação diversificada e que agrade o máximo possível o público de cada região. O Xand dispensa comentários. Ele é o gerente do Buteco, um amigo que é presença frequente do nosso projeto. Matheus e Kauan são grandes parceiros e o Felipe Amorim está fazendo sucesso por onde passa. Fora eles, temos as atrações do palco Embaixador que também prometem agitar a galera para não deixar ninguém ficar parado”, diz Gusttavo.

No show do Embaixador, que será no encerramento, ele deve fazer uma retrospectiva dos maiores sucessos da carreira como Gatinha Assanhada e Balada - Tchê Tcherere Tchê Tchê, passando por 10 Anos, Zé da Recaída, Cem Mil e Milu, até chegar nas mais recentes, como Bloqueado e Fala Mal de Mim. Além disso, o cantor deve fazer um bloco somente com clássicos, essência do projeto que surgiu a partir do DVD Buteco do Gusttavo Lima, lançado em 2014, que teve como objetivo reunir grandes sucessos do segmento romântico e de raiz, além dos maiores hits da moda de viola.

Recentemente, na Festa do Peão de Barretos (SP), Gusttavo Lima fez uma apresentação de quatro horas em que passou a limpo toda a trajetória, além de canções que são referências na sua formação, como Caminheiro, de Milionário & José Rico, Amor de Primavera, de Di Paullo & Paulino, e Desatino, de Ronaldo Viola e João Carvalho. As Andorinhas e Blusa Vermelha, ambas do Trio Parada Dura, também entraram no repertório. “É um momento que a gente esquece do relógio e não vê a hora passar”, desconversa ao ser questionado se pretende fazer show em Goiânia com o mesmo tempo de duração.

Goiânia

Fenômeno por todo o Brasil, Gusttavo Lima deixou a pacata cidade natal de Presidente Olegário (MG) e se mudou para Goiânia em busca de sucesso na música por incentivo de um primo, em 2008. Ele chegou desconhecido, com quase nenhum centavo no bolso, e foi formando fãs nas apresentações em bares pela capital. Dois anos depois, lançou o primeiro grande hit da carreira, Inventor dos Amores, que tocava sempre na abertura dos shows e no encerramento. O lado tímido foi ficando de lado, assim como o corpo franzino, inventou um corte de cabelo próprio e virou Embaixador.

“Goiânia faz parte da minha história e sou verdadeiramente grato por tudo. Foi aqui que a minha vida mudou em todos os sentidos. É o lugar que escolhi para morar e criar os meus filhos e qualquer coisa que eu faça ainda é pouco para expressar todo o amor e respeito que tenho por essa cidade que me acolheu com tanto amor”, lembra o sertanejo. O projeto nasceu da vontade de Gusttavo de gravar modões, febre no início dos anos 2000 entre os sertanejos. Em 2014, ele gravou o DVD Buteco e o álbum ganhou uma segunda edição em 2017, que deu origem a uma turnê e, posteriormente, ao festival.

As primeiras edições do festival foram em 2018, passando por Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e Palmas (TO). O sucesso foi imediato e no ano seguinte passou por 20 cidades, sendo em Goiânia, no dia 29 de setembro, segundo números da organização, recebendo mais de 50 mil pessoas. O recorde do Buteco foi registrado em 2022 em Belo Horizonte (MG), com 75 mil presentes no show no Estádio do Mineirão. Em 2020, estavam programadas 24 datas, que foram interrompidas por conta da pandemia. “Atravessamos um momento complicado e agora é um motivo de felicidade essa retomada”, celebra Gusttavo.

Em 2022, foram realizados quase 15 festivais e deve chegar até o final do ano em 20. Além disso, Gusttavo Lima já tem outro projeto prestes a ser inaugurado, o Embaixador Elétrico, que já tem três edições confirmadas para os próximos meses e estará no carnaval de Salvador em 2023. “Tem muitas novidades pela frente, tanto em termos de música, com a sequência do projeto de gravação de singles que começou com Termina Comigo Antes, Não Pega Ninguém Ainda e Fala Mal de Mim quanto em termos de produtos, como a bebida Vermelhão, um perfume e uma plataforma”, diz.



“Dançar não é meu forte”

Uma grande polêmica vem tomando conta do mercado da música nacional e internacional nos últimos meses. Artistas estão reclamando da pressão das gravadoras para gravar canções com dancinhas para viralizar no TikTok. Anitta, Adele, Florence Welch, Zara Larsson, FKA Twigs, Manu Gavassi e Ed Sheeran, por exemplo, levantaram o tom contra essa obrigação da criação de canções sob medida para a rede social. Questionado sobre o assunto, Gusttavo Lima não vê isso de forma negativa. “Se há alguma nova tendência rolando, seja ela qual for, acredito que precisamos avaliar os prós e os contras e tirar o melhor proveito disso, claro que sempre respeitando o nosso propósito e a essência do nosso trabalho. Se isso agregar de alguma forma, talvez seja válido apostar”, comenta.



É raro encontrar na conta de Gusttavo Lima no TikTok alguma coreografia do cantor, com exceção de uma postagem que ele fez para alavancar o lançamento da canção Fala Mal de Mim. “Dança não é muito o meu forte, como vocês já perceberam. A dancinha foi improvisada, saiu mesmo como uma brincadeira, mas acabou dando muito certo. Tanto que acabamos antecipando a divulgação da música no YouTube e nas plataformas. Na época, cheguei a comentar que agora sou um tiktoker, então. Quem sabe logo mais eu apareça com mais novidades por lá”, disse. Agora quem bebe bastante dessa plataforma é o sertanejo Zé Felipe, que sempre casa toda faixa inédita com dancinhas, caso de Bandido, Toma Toma Vapo Vapo e Malvada.



SERVIÇO

Show Buteco do Gusttavo Lima

Data: Sábado (3), a partir do meio-dia

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada / Av. Fued José Sebba, n. 1170, Setor Jardim Goiás

Ingressos: 5º Lote Embaixador Masculino R$ 840 (inteira) e feminino R$ 680, e 6º Lote Unissex Frontstage R$ 600 (inteira)

Informações: www.baladapp.com.br

Classificação indicativa: 18 anos



PALCO EMBAIXADOR

14h30: Dendelzinho

16h: Thiago Brava

17h30: Dubdogz

19h: Bruno e Denner



PALCO BUTECO

15h: Felipe Amorim

16h30: Xand Avião

18h: Matheus e Kauan

19h30: Gusttavo Lima