Uma atração natalina diferente chega a Goiânia neste ano. É o Happy Holidays - Natal Encantado, que será realizado no Parque de Exposições Agropecuárias de Goiânia, de 2 a 23 de dezembro, das 17 às 22 horas. Com atrações diversas e simultâneas, o evento promete apresentar aos goianienses um show de luzes inspirado no Natal de Gramado (RS).



A programação conta com brinquedos, oficinas, teatros e personagens de Natal . Além disso, o parque também vai apresentar os ambientes a casa do Papai Noel, árvore de Natal, um castelo inspirado no Kremlin de Moscou, com praça de alimentação e estrutura coberta. Para participar desse momento mágico, é preciso comprar os ingressos no site Balada APP, Komiketo T-4 e Buriti Shopping no valor de R$ 60 (inteira) e R$30 (meia).



Todos os dias haverá o show da chegada do Papai Noel e sua trupe, personagens essenciais para a energia natalina. Entre eles estão Pinguins, Ursa Polar, Boneco de Neve, Duendes, Soldadinhos de Chumbo e Anjos. Por dia, haverá 50 atrações diferentes, pois cada um dos 25 atores e atrizes fará 2 personagens, inclusive os mais comerciais como Ana e Elsa, da franquia Frozen e Ursinhos Carinhosos, que conquista o público desde 1981.

O público poderá assistir espetáculos como “Quebra Nozes”, “Nascimento do Menino Jesus”, “A Fantástica Fábrica do Papai Noel” e entre outros que visam transmitir a importância do Natal. Também haverá oficinas de decoração natalina, cupcake, pintura em gesso natalino, slime e artesanato. Todas as criações feitas durante as interações poderão ser levadas para casa.



“É com muita satisfação que o Happy Holidays vem à Goiânia. Foram meses de planejamento e muito trabalho para que esse evento fosse possível e concretizado. A intenção é proporcionar para quem for lá visitar, uma experiência única e encantadora por meio da decoração, luzes e magia que serão instalados ao longo da programação”, descreve Nano Pádua, um dos organizadores do evento.



Se Gramado serviu de inspiração para o Show de Luzes, o evento como um todo apresenta um mix de referências. “Estamos preparando tudo com muito carinho. Nos inspiramos nos castelos de Moscou, da Disney e nos natais europeus”, completa o proprietário da Imagine Eventos e sócio do parque Happy Land, Vinícius Borges. Quanto às medidas de segurança em relação ao Covid-19, elas devem ser mantidas e no espaço, terá pontos com álcool em gel.



SERVIÇO

Happy Holidays – Natal Encantado em Goiânia

Data: de 2 a 23 de dezembro

Horário: das 17h às 22h

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no site Balada APP e nos locais Komiketo T-4 e Buriti Shopping

Local: Parque de Exposições Agropecuária de Goiânia (Rua 250, nº 68, St. Vila Nova, Goiânia-GO)