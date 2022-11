O Universo da fantasia da Happy Land volta a Goiânia. Desta sexta-feira (25/11) até o dia 29 de janeiro, o parque ficará instalado na expansão do Shopping Cerrado, em uma área de 3 mil metros quadrados.

Inspirada nos parques da Disney, a Happy Land tem o objetivo de encantar crianças e adultos. Espetáculos como Encanto (foto), Frozen e A Era do Gelo estão entre as atrações, assim como encenações de fadas, heróis e robôs. Geralmente, o centro de diversão oferece três apresentações ao dia e os personagens interagem com o público. O parque funcionará às sextas, sábados e domingos, das 16h às 21h.

Além dos espetáculos teatrais e dos personagens temáticos, o produtor Nano Pádua destaca que o parque oferece brinquedos, praça de alimentação, oficinas, queima de fogos virtual e muitas surpresas. “Não existe limite de idade para sonhar. Por isso, a Happy Land retorna para encantar e alegrar todos os visitantes. O espaço está cheio de novidades”, diz.



SERVIÇO

Happy Land

Onde: Estacionamento do Shopping Cerrado

Quando: 25 de novembro a 29 de janeiro

Horário: sextas, sábados e domingos, das 16 às 21 horas.

Contato: (62) 9936-3293

Instagram: happyland.brasil

Email: happylandinfantil@gmail.com