Uma forma divertida e inusitada de encarar as coisas. Essa é a proposta central da peça internacional A Iluminada, que estreia nesta sexta-feira (25/02), às 20h, no Teatro Sesi. Após sua turnê pela Europa, a comédia escrita e encenada por Heloisa Périssé chega aos palcos goianos, utilizando o formato de ted talks para contar a história de ascensão da personagem Tia Doro, que em suas palavras “pegou a merda e fez adubo”.



Após dois anos longe do teatro brasileiro, a atriz retorna ao mundo cênico com um projeto autoral. Para além dos palcos, Heloisa Périssé se destacou em novelas como Avenida Brasil e Cordel Encantado. Também fez muita gente rir com o programa Junto e Misturado e com os longas-metragens Muita Calma Nessa Hora.



Com o novo trabalho, a artista buscou levar um pouco de otimismo em tempos pandêmicos. A peça estreou em Lisboa, no Teatro Tivoli, em 2021. Em seguida, fazendo uma temporada de três semanas, em turnê pelo país nas cidades de Braga, Póvoa de Varzim e finalmente no Porto fechando com quatro apresentações.



SERVIÇO

Peça A Iluminada

Quando: sexta, sábado e domingo (25 a 27/2)

Horário: às 20h

Local: Teatro Sesi

Endereço: Av. João Leite, 1013 - Santa Genoveva, Goiânia - GO, 74670-040

Valor do ingresso: R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia) + 1kg de alimento não perecível