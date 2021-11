Magazine Heróis de Botequim e banda Karmica se apresentam neste domingo (14) em Goiânia Samba raiz seguido de tributo aos Beatles são as atrações do restaurante Cateretê, que completa 25 anos neste mês

Na véspera de feriado, domingo (14), o público de Goiânia poderá aproveitar o melhor de dois mundos a partir das 14h. Com o samba raiz, Heróis de Botequim se apresentarão primeiro, e o tributo aos Beatles, será às 19h, feito pela banda Karmica. O palco dos artistas será no Restaurante Cateretê, que comemora 25 anos neste mês. O cardápio do estabelçecimento oferece os t...