A noite desta quarta-feira (8/6) vai unir samba com música clássica. Às 20 horas, sobem ao palco do Teatro Goiânia, os músicos da Banda Juvenil de Goiânia e o grupo de samba Heróis de Botequim (foto). Com a regência do maestro Regis Jayme, o concerto propõe a fusão da música popular e com a clássica.

O programa inicia com um arranjo de Ludwig Van Beethoven em ritmo de samba e com uma orquestração com obras de Adoniran Barbosa. Na sequência, o grupo traz composições de Demônios da Garoa, além de músicas autorais. A entrada é franca e por ordem de chegada. O teatro abrirá às 19h30 e não é preciso retirar os ingressos antecipadamente. Av. Tocantins com uUa 23, Centro.

