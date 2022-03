A maior atração de hip hop no Estado de Goiás retorna após dois anos de pausa em virtude da pandemia do Covid-19. A 6ª edição da Semana da Cultura Hip Hop acontece de forma virtual entre os dias 20 a 26 de março, a partir das 19h, no canal do Youtube do programa Hip Hop em Cena. O formato foi escolhido por conta do cenário pandêmico, visando a segurança do público e artistas presentes. Toda a transmissão terá intérprete de Libras com a profissional Cida Costa.

Segundo Mano CDj, produtor cultural e coordenador desta edição do projeto, realizar este evento pela primeira vez em formato diferente é bastante desafiador, apesar de sua experiência à frente de um programa de televisão. “Durante as cinco edições anteriores estávamos nas ruas, praças públicas em todas as regiões de Goiânia e já pensamos em expandir as atividades para outras cidades do Estado. Esperamos que, em um futuro não tão distante, possamos retomar as atividades com a presença do público”, menciona.

As transmissões têm como atração as apresentações culturais baseadas no rap, performance de DJs, break-dance, street dance, batalhas de MCs, mural de grafite e muito mais. Foram escolhidos 43 artistas solo, além de duplas, grupos e um trio. Entre os rappers que se apresentam estão NB, Luz Negra, Rakel Reis e Anny Di, Grupo AFAL e Ratim Improvável, representante do rap gospel.

Além disso, o lendário grupo CL A Posse também volta aos palcos do evento com o clássico rap “CL Aparecida”. Enquanto isso, os painéis de grafite terão obras assinadas pelos artistas Aiog, Iowa, Kaly, Gomes, Joka, Ice e Guaná, grafiteiros de renome na cena. Já as apresentações de dança de rua terão forte representatividade feminina com as B-Girls Fanny e Jéssica Tavares, Kaylla Raquel e Sátila, e o Coletivo Papo Delas/Negra Tintas.

Também se apresentam na modalidade de dança os B-Boys Kustela, Ph e Boy Jp, Leleto e João, Coletivo Gangart e Grupo Evolução.

Para o organizador, a realização do projeto é voltada para o fortalecimento de iniciativas de artistas, grupos, coletivos e comunidades dos diferentes elementos artísticos do hip hop. “O nosso principal objetivo através desse projeto é abordar a arte local de todas as linguagens que compõem a cultura hip hop e mostrar para a sociedade que existe também na cadeia cultural e produtiva na cidade essa movimentação da parte do hip hop”, aponta o coordenador do evento. “Também o movimento de atrair o público adolescente, para que possam levar consigo a cultura hip hop social, podendo alcançar mais pessoas”, conclui.

Os principais artistas das apresentações culturais foram selecionados mediante edital e ficha de inscrição divulgada pelos organizadores do projeto na rede social e demais sites do segmento.

PROGRAMAÇÃO 20/03

Horário: a partir das 19h

Show: NB Rap

Discotecagem: DJ Sancro

Performance de Dança: B-Girl Fanny e B-Girl Jéssica Tavares

Grafite: AIOG

Fase classificatória: Batalha de rimas

DIA 21/03/22: 2º DIA

Horário: a partir das 20h

Show: Ratim Improvável

Discotecagem: DJ Ricoo D

Performance de Dança: Grupo evolução

Grafite: Joka

Fase classificatória: Batalha de rimas

DIA 22/03/22: 3º DIA

Horário: a partir das 20h

Show: Luz Negra

Discotecagem: DJ Lu Santos

Performance de Dança: Boy Kustela, B. Boy e Boy JP

Grafite: Kaly

Fase classificatória: Batalha de rimas

DIA 23/03/22: 4º DIA

Horário: a partir das 20h

Show: Afal

Discotecagem: DJ Ricoo D

Performance de Dança: Coletivo Papo Delas

Grafite: Guaná

Fase classificatória: Batalha de rimas

DIA 24/03/22: 5º DIA

Horário: a partir das 20h

Show: Rakel Reis e Anny Di

Discotecagem: DJ Nay

Performance de Dança: B-Girl Kaylla Raquel e B-Girl Sátila

Grafite: Iowa

Fase classificatória: Batalha de rimas

DIA 25/03/22: 6º DIA

Horário: a partir das 20h

Show: Guilherme Euripedes

Discotecagem: DJ Tubarão

Performance de Dança: Boy Kustela, B. Boy PH e Boy JP

Grafite: ice

Fase Semi Final: Batalha de rimas

DIA 26/03/22: ENCERRAMENTO - SEMANA DA CULTURA HIP HOP - 6ª EDIÇÃO

Horário: a partir das 20h

Show: Cla Posse

Discotecagem: DJ Arthur

Performance de Dança: Coletivo Gangart e B-Girls e B. Boys da Semana

Grafite: Gomes

Fase Final: Batalha de rimas

SERVIÇO

Evento: 6ª edição da Semana da Cultura Hip Hop

Data: 20 a 26 de março de 2022

Transmissão: YouTube (@programahiphopemcena)

Informações: semanadohiphopgo@gmail.com

(Laura Oliveira é estagiária de jornalismo do convênio GJC/ PUC-GO)