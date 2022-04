Depois do primeiro DVD, os sertanejos goianos Hugo e Guilherme resolveram desligar os equipamentos e tocar sem edição, assim como faziam nos tempos de barzinhos. A primeira experiência foi em um pesque-pague em Goiatuba, em 2018, num repertório basicamente com modão. O sucesso foi imediato na internet e assim nasceu no ano seguinte o festival No Pelo, em referência à montaria sem sela, algo mais cru. A segunda edição será neste domingo, com abertura dos portões a partir das 14 horas, no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Além dos donos da festa, estão entre as atrações o grupo Raça Negra, Dennis DJ e DJ Netto.

“Vamos fazer um show bem longo, de quatro a cinco horas, tocando praticamente toda a nossa trajetória. Como nos nossos primeiros discos, fizemos diversas regravações de músicas antigas e muita gente conheceu o nosso som por isso; então, não podemos deixar de fora esse momento modão, mesclando com canções inéditas”, adianta Guilherme, em entrevista por telefone ao POPULAR. Os goianos são uma das duplas mais promissoras da nova geração da música sertaneja. Em seis anos de estrada, tudo que eles lançam entra no Top 100 das mais tocadas nas plataformas digitais.

A apresentação da dupla vai encerrar o festival, numa programação que deve começar com o grupo Raça Negra. No repertório, Hugo e Guilherme vão trazer canções do novo projeto e quinto da discografia dos artistas, Próximo Passo, que conta com 14 faixas inéditas, entre elas, Mal Feito, gravada em parceria com Marília Mendonça, Coração na Cama e Pingo de Dó. Sucessos dos discos anteriores como Conveniência, Deslumbrante e O Pai Tá On também não vão ficar de fora, assim como pot-pourri de referências do sertanejo, caso de Zezé Di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone e Rick e Renner.

O festival No Pelo 360º estava programado para a Pecuária de Goiânia, assim como os cantores realizaram em abril de 2019, com a participação de Dilsinho. Foram colocados à venda 15 mil ingressos que se esgotaram em uma semana. Por conta da alta demanda, a organização decidiu levar a festa para o estacionamento do Serra Dourada e dobrou a capacidade. Os ingressos já estão no sexto e quarto lotes e a expectativa é que tudo seja comercializado, recebendo, assim, o maior público de shows em Goiânia desde o retorno dos grandes eventos com Gusttavo Lima em outubro de 2021.

“Não tenho palavras para agradecer toda essa movimentação do público porque não sei o que falar nessa reviravolta da nossa vida, de tudo que está acontecendo. Acredito que seja o reflexo do nosso trabalho e de muitas bênçãos de Deus. Estamos em êxtase e tem hora que não acreditamos em tudo isso. Essa procura dobrada só vem para provar que estamos no caminho certo”, ressalta Hugo, ao POPULAR. “Estamos vivendo um momento incrível. Voltar a fazer shows na nossa casa, pegar na mão e olhar nos olhos das pessoas, é gratificante demais, é como se fosse um recomeço”, completa.

Novo projeto

Hugo e Guilherme gravaram em setembro de 2021 em Goiânia o DVD Próximo Passo, planejado e produzido na pandemia. Além de Marília Mendonça, participaram do show Jorge e Mateus e Gusttavo Lima. O lançamento do projeto, que conta com apenas duas regravações, foi impulsionado um mês depois com a canção Oi Deus e logo em seguida com Dá Moral pros Pobre. Em janeiro, eles lançaram Mal Feito com a Rainha da Sofrência. No final de março, foram disponibilizadas nas plataformas digitais o EP com as canções Felicidade Dela, Alguém Me Chama pra Beber e Vestido no Chão.

A estratégia é de seguir até o final de 2022 disponibilizando o restante do DVD, como por exemplo, as faixas Meu Número (Jorge e Mateus), Cheiro de Balada (Gusttavo Lima) e as regravações Pingo de Dó e Coração na Cama. “É um disco que fizemos visando mudar o nosso som que sempre foi muito acústico e no improviso mesmo. Agora é tudo novo, mas sem mudar a nossa essência e mais focado na parte inédita. Estamos no melhor momento da nossa carreira”, celebra Guilherme. A dupla já tem uma turnê internacional na agenda, com shows programados em setembro nos EUA e Europa, além de pelo menos mais cinco shows do No Pelo no Brasil.

Show: Festival No Pelo 360º, com Hugo e Guilherme, Dennis DJ, Netto e Raça Negra

Data: Domingo (10), a partir das 14 horas

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada – Av. Fued José Sebba, nº 1.170, Jardim Goiás

Ingressos: Pista R$ 160 (inteira) e Área VIP R$ 360 (inteira, 6º lote)

Informações: ticketou.com/no-pelo-360

História da dupla

Spártaco Vezzani, o Hugo, nasceu em Morrinhos, foi criado em Goiatuba e canta desde os 7 anos de idade. Já Matheus Neves, o Guilherme, é natural da capital e deu início a sua carreira musical com outras duplas sertanejas. Em 2015, eles se conheceram em uma roda de amigos, cantaram e decidiram montar a parceria. O primeiro projeto foi lançado no ano seguinte e contou com participações de Maiara e Maraisa na faixa Imagina, e Henrique e Juliano, em Na Maldade, duas canções que apresentaram os goianos em nível nacional. O DVD completo disponibilizado na internet atingiu milhões de views. Em 2017, eles regravaram sucessos dos anos 1990 a 2000, com roupagem mais acústica, seguindo o estilo barzinho e batizaram de No Pelo, que já tem três edições. Na seleção, além dos modões, eles conquistaram o público com canções como Teste da Mãozinha, Toda Ida Pede Volta, Coração na Cama e Namorada Reserva, que fez parte da trilha sonora da novela A Dona do Pedaço (2019), da Globo.

Ao lado de Marília Mendonça

A primeira edição da festa No Pelo teve um momento que não estava na programação do evento e que ficou eternizado na carreira de Hugo e Guilherme. Marília Mendonça comprou um camarote, foi para o show e subiu no palco para uma participação especial ao lado de Juliano, da dupla com Henrique, e do pagodeiro Dilsinho, que era uma das atrações solo do evento. Eles fizeram um pot-pourri das canções Te Amar Foi Ilusão, Passou da Conta e Agora Vai, de Bruno e Marrone, e Convite de Casamento, de Gian e Giovane. A gravação conta com quase 115 milhões de visualizações no YouTube.

A parceria com Marília Mendonça era frequente na carreira da dupla. Em 2018, eles gravaram No Pelo em Campo Grande e contaram com a participação da Rainha da Sofrência na canção Toda Ida Pede Volta. O último registro foi na canção Mal Feito, uma das últimas gravações da cantora antes do trágico acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021. “É uma lembrança de amor e de amizade iniciada antes da fama. Ela sempre gostou muito da gente. Naquela gravação, ela estava linda e maravilhosa. Lembro que a gente tinha se programado para gravar uma música que fosse sucesso e deu certo”, conta Hugo.