Os fãs de sertanejo têm parada certa no Laguna Gastrobar neste sábado (4/2). A dupla Humberto e Ronaldo comandam a festa que contará ainda com a dupla Vini e Bisioli, Allana Macedo, Bogottá e o DJ residente Victor Alencar.

Humberto e Ronaldo são os donos do sucessos Não Fala Não Pra Mim, gravado em parceria com o funkeiro Jerry Smith. A canção dançante já possui mais de 427 milhões de visualizações no Youtube e não pode ficar de fora do repertório. O público também poderá conferir os novos lançamentos do DVD Evolution como Emocionou, em parceria com Mc Jacaré, e F-250, feat com Naiara Azevedo.

A abertura da casa está programada para 12h com o tradicional almoço com feijoada. Os ingressos já estão disponíveis no site Baladapp. Mais informações pelo Whatsapp (62) 99943-9739.