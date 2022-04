Cerca de três horas após a liberação da venda ao público geral, ao meio-dia desta quarta-feira (20/04), os ingressos para o show dos Guns N’ Roses em Goiânia esgotaram no site e ainda não há previsão de uma nova rodada de negociações. Para garantir a entrada, fãs se aglomeraram em filas nas bilheterias do Estádio Serra Dourada desde antes das 14 horas. O show da banda norte-americana na capital está marcado para o dia 11 de setembro, no Serra.



Os ingressos foram divididos em três lotes e o estádio, em quatro áreas: arquibancada, gramado, front stage e cadeiras cobertas. Os valores variam de acordo com a localidade escolhida e com o lote disponível.

Jornalistas

O Sindicato dos Jornalistas de Goiás (Sindjor Goiás) celebrou convênio com a organização do evento e informou que os jornalistas terão 50% de desconto na compra dos ingressos com a apresentação da carteira da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). No dia do evento é obrigatória a apresentação da Carteira de Identidade de Jornalista.

