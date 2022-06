Estão abertas, até o dia 20 de junho, as inscrições para o Prêmio Goyazes, uma ação da 2ª edição do Goyazes - Festival de Fotografia 2022. Os fotógrafos interessados em ter o trabalho selecionado para a mostra e ainda receber prêmios de até R$ 3 mil podem se inscrever através do site http://www.goyazes.art.br, onde também está disponível o edital. A premiação será durante o evento, que acontecerá de forma híbrida, de 13 a 22 de agosto, em Goiânia.

Ao todo, são 25 atividades, virtuais e presenciais, entre exposições, palestras, mesas, oficinas, curso, premiações e leituras de portfólios. Toda a programação é gratuita.

O Goyazes tem como propósito compartilhar ideias e facilitar a interação dos fotógrafos com o grande público, pela divulgação de seus trabalhos para artistas, curadores e críticos do País, como explica o coordenador do projeto, Wagner Araújo. O concurso selecionará 15 profissionais residentes em Goiás. Todos os selecionados terão sua série exposta em uma seção exclusiva do festival, sendo que 5 deles receberão o prêmio no valor de R$ 3 mil, cada. Os outros 10 nomeados terão a leitura de seus portfólios durante o evento. A lista com os nomes será divulgada no dia 22 de julho.

Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, ser brasileiro nato ou naturalizado, ou estrangeiro com situação de permanência devidamente legalizada e comprovada em Goiás, há pelo menos um ano. Além de trabalhos individuais, também é possível cadastrar trabalhos coletivos, mas vale ressaltar que neste caso, apenas uma pessoa deverá responder pelo grupo.

Durante o festival o público contará ainda com exposições, palestras, mesas, oficinas e cursos com grandes nomes nacionais e internacionais da fotografia. As atividades presenciais do festival serão realizadas na sede da WA Imagem Fotografia e Produção Cultural, localizada na Rua 89, no Setor Sul, idealizadora e organizadora do projeto e em outras locações da cidade.

“Temos em Goiás um grande número de profissionais e estudantes ligados à produção fotográfica: fotógrafos, professores, coordenadores de artes visuais, jornalistas, publicitários, universitários, repórteres sociais, acadêmicos e amadores”, diz o coordenador do projeto.

Para ele, o festival é uma contrapartida a essa demanda. “Agora temos um incentivo específico, uma forma de levar mais cultura e atualização fotográfica aos interessados nesta arte, que poderão se beneficiar com visitas às exposições, participando nas palestras, oficinas, convocatória.”

Wagner explica que, dentro da propósito da Lei Aldir Blanc Federal, em alinhamento com a Secretaria Estadual de Cultura de Goiás (Secult), o foco são os trabalhadores da arte e da cultura atuantes e residentes em Goiás, afetados pelas consequências da pandemia. “Concentramos a grande maioria de nossas ações utilizando profissionais, convidados e premiados do Estado de Goiás”, destacou .

Atividades

Além de contar com a participação de convidados locais, as atividades serão comandadas por especialistas nacionais e internacionais reconhecidos no cenário da fotografia brasileira. O festival traz palestras sobre temas atuais como “Estética e Política na Imagem Fotográfica”, com a renomada Simonetta Persichetti, líder do grupo de pesquisa Comunicação Cultura e Visualidades, na Faculdade Cásper Líbero/SP), e “Como a Fotografia Pode Construir Pontes Entre a Sociedade e os Territórios Criativos?”, com a curadora de arte contemporânea em Portugal e no Brasil, Ângela Berlinde.

Os participantes terão ainda mesa internacional sobre “A fotografia artística contemporânea, sua produção e difusão no mercado de arte”; e mesa nacional sobre “A pesquisa fotográfica e seus desdobramentos”, com mediação de Samuel José Gilbert de Jesus, coordenador do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás.