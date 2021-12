No dia em que faria 88 anos, o ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende recebe um tributo nesta quarta-feira (22/12). A homenagem será feita no Teatro Goiânia, às 18h30. A cerimônia, com abertura de exposição fotográfica e apresentações artísticas, contará com a presença do governador Ronaldo Caiado e de familiares de Iris.

A cantora Maria Eugênia fará uma apresentação musical no hall do Teatro Goiânia durante a mostra e o cantor Marcelo Barra se apresentará no palco do local. A exposição Iris: Uma História de Amor por Goiás, apresenta a trajetória do político. A mostra ficará à disposição do público até o final de abril de 2022 na sala Belkiss Spenziere do Museu da Imagem e do Som, localizada no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, com visitas de terça a sexta-feira, das 9h às 17h.

De acordo com o secretário de Estado da Cultura, César Moura, os registros da vida de Iris seguirão para uma das salas da Vila Cultural Cora Coralina por mais algumas semanas abertas ao público.

“É um trabalho meticuloso, que conta com o apoio de técnicos da Secult e ajuda da família, assessores. São muitas décadas de atuação e importantes momentos. Esperamos que o público veja essa evolução histórica sob um recorte, pois são vários possíveis e que ainda serão feitos”, explica o titular da Secult.

Iris Rezende morreu em 9 de novembro deste ano após complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), quase um ano após encerrar uma carreira de 62 anos na vida pública.

O evento será aberto aos admiradores do político. Os interessados em participar do tributo devem preencher um formulário pelo link: https://forms.gle/XZWS5R516G4B7raP6. As vagas são limitadas e serão confirmadas, via e-mail, por ordem de solicitação.