Parque de diversão itinerante que já virou tradição na capital, o Ita Center Park desembarca em Goiânia para uma nova temporada. A atração está instalada em uma área de aproximadamente 7 mil m² no estacionamento do shopping Passeio das Águas, onde ficará até o dia 19 de fevereiro, com opções de brinquedos para todas as idades.

Diferente de outras edições, nesta o acesso ao Ita Center Park é gratuito. O público poderá transitar no local sem precisar adquirir o passaporte na entrada, como foi feito em temporadas passadas. Mas, para utilizar os brinquedos será preciso comprar os ingressos individuais (R$12), ou o pacote promocional de cinco entradas por R$50, que garantem apenas um uso por brinquedo.

O parque de diversão itinerante retornou à capital goiana com algumas de suas atrações confirmadas: Montanha Russa Looping Star; Turbo Drop, uma torre giratória de queda livre com 45 metros de altura; Free Style; e King loop são alguns dos brinquedos desta temporada. Já para as crianças, as opções variam entre Cavalaria, Giostrina, Charretes, Fuscas e Aviões, entre outros.

Esta edição também conta com uma praça de alimentação, com opções que variam de pizza à maça do amor. O parque de diversão funciona de segunda à sexta, das 17h às 23h, e aos finais de semana e feriados, das 15h às 23h. (Yorrana Maia é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

ItaCenter Park inicia nova temporada no shopping Passeio das Águas, em Goiânia

Quando: de 15 de dezembro a 19 de fevereiro

Horário: segunda à sexta das 17h às 23h; finais de semana e feriados das 15h às 23h

Local: Estacionamento descoberto verde - Passeio das Águas Shopping

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 - Fazenda Caveiras, Goiânia

Valores: Ingresso Individual (1 brinquedo 1 vez) por R$ 12,00; Cartela com 5 ingressos (5 brinquedos 1 vez)por R$ 50,00