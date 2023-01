Jornalista, escritora e ex-colunista do POPULAR, Ana Cláudia Rocha lançará neste sábado (21/1), na cidade de Corumbá de Goiás, o livro A Menina Que Eu Não Abracei. O lançamento será às 15 horas, no Memorial dos Imortais, na Praça Waldemar Gomes Teles, no centro histórico da cidade.

Com mais de cem crônicas, parte delas inéditas, a obra traz memórias, reflexões e cenas do cotidiano presenciadas pela autora. “Escrevi algumas crônicas e as deixei guardadas. Durante a pandemia, senti necessidade de buscar atividades que aliviassem a tensão e o medo. Decidi relatar a experiência e iniciei um projeto que batizei de QuintAna. A cada quinta-feira eu escrevia uma crônica e postava nas minhas redes sociais. As inspirações vinham do que me cercava naqueles dias difíceis e também de personagens com quem convivi ao longo dos tempos. Logo resolvi publicá-las”, contou a jornalista em entrevista ao POPULAR, em ocasião do lançamento realizado em Goiânia.

Ao escrever, a Ana Cláudia revive memórias e traz reflexões sobre sua vida, em textos carregados de sentimentos, que fazem aflorar as emoções dos leitores. O livro é dividido em seis capítulos temáticos, que falam de experiências com a família, a natureza, a pandemia, o amor, os amigos, a memória.

A tarde de autógrafos será realizada após encontro da Academia Corumbaense de Ciências, Letras, Artes e Música, na qual Ana Cláudia Rocha ocupa a cadeira número 4. Na ocasião, os imortais definirão a escolha de novos acadêmicos e a agenda cultural do ano.