Do texto metódico do noticiário para o terreno livre e subjetivo da literatura. Após anos como cronista do jornal O POPULAR, Karla Jaime Morais lança o e-book Alegrias Possíveis nesta terça-feira (22). O livro traz uma coletânea de 50 crônicas publicadas quinzenalmente no jornal desde 2016. Com uma prosa leve e bem-humorada, Karla proporciona ao leitor recortes quase poéticos sobre os diversos aspectos identitários e rotineiros do ser humano. Para ter acesso ao livro digital basta acessar o site do POPULAR e fazer um rápido cadastro. É simples e de graça.

Natural de Pirenópolis, Karla Jaime é especialista em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Educação e Jornalismo Literário/ Faculdade Vicentina (FAV). Trabalha há cerca de 35 anos na redação do POPULAR, tendo sido, inclusive, editora do caderno de cultura e variedades do jornal, onde revisou textos de diferentes cronistas e colaboradores de Goiás.



Após mais de 30 anos como repórter, Karla Jaime recebeu o convite de por vezes deixar de lado os textos padrões do noticiário, para se aventurar no terreno irrestrito da literatura. “No início, eu tinha muito pudor. Era como se eu ficasse meio engessada, porque a crônica ainda vinha no formato mais de artigo. Depois eu vi que podia brincar, me soltar, aí que eu ia de fato conseguir transmitir minha sensibilidade”, diz a jornalista.



Alegrias Possíveis surgiu da naturalidade rotineira que inspira tantos cronistas, um bate-papo de fim de tarde. Da conversa casual entre Karla Jaime e sua prima, a artista plástica Geovana Silva Jayme, nasceu a parceria para lançar um livro, preenchido com as palavras de uma e as ilustrações da outra. A obra também conta com a colaboração do designer gráfico Alexandre Wagner da Silva Andrade.



A releitura das publicações e seleção das crônicas para compor o livro buscou, segundo Karla Jaime, dar um ritmo de leitura. As 50 crônicas selecionadas são divididas em quatro partes: Vida, Mulher, (Des)Encontros e Outros. No caso de Vida, a jornalista trabalha os diversos detalhes identitários do cotidiano. “É a gente estar nas minúcias do dia a dia e conseguindo ver que na verdade a vida é isso aí, não é muito mais do que isso. E isso é muito lindo, é muito bom”, comenta.



Em Mulheres, a jornalista aborda a perspectiva da luta diária do ser mulher, do ser mãe, em meio a uma cultura patriarcal e repressora. Na parte do (Des)encontros, Karla trabalha as relações amorosas, das possibilidades existentes no encontro entre homem e mulher, no amor, na paixão, naquilo que há de bom, mas também naquilo que dói.



A última parte do livro, Outros, traz personagens e cenas que chamaram a atenção do olhar da cronista. “Como a crônica dos bichos, em que eu falo sobre um periquito que foi comido por um macaco no Parque Areião, e isso me chamou atenção para a morte, para o acaso e o repentino, que não temos como controlar”, explica.



Além de jornalista e cronista, Karla Jaime Morais também é membro da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música (Aplam). A cerimônia de posse foi realizada no sábado (19/11) e, desde então, a escritora ocupa a 27ª cadeira, do patrono Sebastião Pompêo de Pina Júnior. (Yorrana Maia é estagiária do GJC, em convênio com a PUC-GO, sob orientação da editora Gabriela Lima)

