Quatro novos artistas, escritores e personalidades importantes para a cultura de Pirenópolis tomarão posse na Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música (Aplam). A cerimônia acontecerá neste sábado (19), no Cine Pireneus, às 20h.

Entre os escolhidos para fazer parte da instituição está a jornalista Karla Jaime Morais, natural de Pirenópolis. Especialista em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Educação e Jornalismo Literário/Faculdade Vicentina (FAV) e repórter do jornal O POPULAR, Karla Jaime ocupará a cadeira 27, do patrono Sebastião Pompêo de Pina Júnior.

Outra homenageada será Séfora Eufrásia. Nascida e criada em Pirenópolis, Séfora Eufrásia é diretora do grupo Pastorinhas, uma manifestação artística em que as pastorinhas dançam e cantam para louvar o nascimento de Jesus. O bailado folclórico acontece em Pirenópolis desde a década de 1920. A diretora irá ocupar a cadeira 16, da patronesse Nathércia de Siqueira.

Os outros dois novos integrantes da Aplam são Valterli Leite Guedes, que ocupará a cadeira 25 do Joaquim Alves de Oliveira, e Oona Yasmin de Oliveira Gomes, que ficará com a cadeira 36 do Isócrates de Oliveira. A Aplam está instalada no Centro Municipal de Artes e Música de Pirenópolis. (Yorrana Maia é estagiária do GJC, em convênio com a PUC-GO, sob supervisão da editora Gabriela Lima)



SERVIÇO

Posse de novos integrantes da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música

Quando: sábado (19/11)

Horário: 20h

Local: Cine Pireneus

Endereço: Rua Direita, nº 01, Centro Histórico, Pirenópolis – GO