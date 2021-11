Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

Redação O POPULAR Maria Juliana Souza, estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO

A quinta história em quadrinhos (HQ) do jornalista Francisco Costa será lançada neste sábado (20), na Space Nerd, em Goiânia. Nomeada A Última Fábula: Contos, a história medieval se passa no mesmo universo das outras quatro anteriores: parecido com o mundo terreno e real, a não ser pela magia e pelos animais fantásticos, que estão sob ameaça durante o período da Guerra dos Cem Anos. A partir das 15h, o autor fará uma sessão de autógrafos na loja.

A sinopse indica alguns caminhos da trama: “A médica da peste negra, Louise, perdeu tudo. Porém, talvez ela ainda encontre forças para seguir em frente em meio a Guerra dos Cem Anos. Um novo amigo, Henri, o Cavaleiro Leproso, pode despertar nela um desejo estranho de conhecer o novo, a magia que ainda resta no mundo, o que também irá colocá-la diante de outros perigos, como a própria igreja e uma bruxa.”



O contexto da guerra entre Inglaterra e França (1337-1456), período em que a história se passa, apesar de dialogar com o atual momento de obscurantismo e crise sanitária, não foi essencial para os rumos da nova HQ, que é sequência das obras: Próximo do Fim (2020); Insurreição (2017); A Última Fábula e Louis de Dampierre (2016).

Francisco Costa revela ainda que há um “involuntário paralelo”, pois a protagonista é uma médica da peste bulbônica e ela se vê desolada e desesperançosa com a vida devido à doença que assola o mundo, além de sofrer pela perda de amigos e entes queridos.



A fantasia medieval tem 72 páginas coloridas em formato A4 e todo o roteiro e idealização da arte são do próprio Francisco, que convidou amigos para ilustrarem mini histórias. A equipe foi formada pelo seu irmão Dirceu Sousa (capítulos 1 ao 3), Tiago Holsi (folha de transição entre o capítulo 2 e 3), Dieferson Trindade (prólogo), Gabriel Souza Almeida (páginas que ligam o capítulo 1 ao 2) e Abnellis (capítulo 3), que morreu neste ano por infarto, após se recuperar do Covid-19, e por isso, recebe a homenagem do autor.

SERVIÇO

Lançamento e tarde de autógrafos da HQ A Última Fábula: Contos

Data: 20/11

Horário: a partir das 15h

Local: Space Nerd (Rua C-139, nº 139, setor Nova Suíça, em Goiânia)