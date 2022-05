Ainda não é o show da aguardada turnê comemorativa aos 25 anos de carreira recém-anunciada pelo Jota Quest, mas com certeza o que não vai faltar no palco são sucessos que marcaram uma geração. Já em contagem regressiva, a banda mineira, uma das mais relevantes do pop rock nacional, deve fazer um esquenta especial da festa para os goianos em apresentação nesta terça-feira (31), a partir das 19h30, no projeto Flamboyant In Concert. O músico Sideral, guitarrista e irmão do vocalista Rogério Flausino, e Mateus, da dupla sertaneja Jorge e Mateus, são os convidados especiais. Os ingressos estão esgotados.

O Jota Quest é uma das bandas mais celebradas pelos goianos, tanto que sua última turnê, Acústico - Músicas para Cantar Junto, foi lançada em maio de 2018 e encerrada um ano depois, em 2019, em Goiânia. O projeto chegou a mais de 90 cidades e foi prestigiado por 380 mil espectadores. “Foi uma noite mágica e inesquecível. Nossas melhores recordações na cidade têm a ver com os shows em festivais, com muitas passagens legais e grandes encontros musicais. É um lugar muito acolhedor e animado, o que tem tudo a ver com a gente”, disse Rogério Flausino, na época, ao POPULAR.

A banda tem uma história muito especial com os goianos. Em 2013, no festival de rock Go Music, no Ginásio Goiânia Arena, eles lançaram a música Mandou Bem, feita em parceria com o músico Nile Rodgers, colaborador de Daft Punk e David Bowie e guitarrista do Chic. A canção foi o primeiro single do disco Funky Funky Boom Boom, sétimo trabalho de estúdio do Jota Quest. Mais uma lembrança deles na cidade foi na largada do Rally dos Sertões em 2005, quando eles tocaram pela primeira vez na carreira em um evento esportivo.

Sem a banda, Rogério Flausino visitou a capital em novembro de 2021 para uma apresentação no Teatro Rio Vermelho, quando estava acompanhado por uma orquestra comandada por Carlos Prazeres, regente titular da Sinfônica da Bahia. Mais uma vez, com os ingressos esgotados. O encontro especial fez parte do projeto Prudential Concerts, que levou para outras cidades como Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, artistas da MPB (Maria Rita), pop (Banda Melim), sertanejo (Marcos e Belutti), samba (Diogo Nogueira) e rock para celebrar a diversidade da música brasileira.

Goiânia ainda não entrou na rota da turnê de 25 anos, marcada para começar em julho em São Paulo. Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Vitória, Fortaleza e Belém estão confirmados. O repertório vai reunir 25 grandes sucessos do Jota Quest, como Além do Horizonte, Encontrar Alguém, Só Hoje e Dias Melhores, que devem fazer parte da apresentação no Flamboyant. A expectativa é que também eles cantem algumas canções inéditas do 10º álbum de estúdio, ainda em fase de finalização, caso de A Voz do Coração e Te Ver Superar.

A banda recentemente disponibilizou mais duas faixas do álbum nas plataformas, Guerra e Paz e Imprevisível. Previsto para ter sido lançado há dois anos, o trabalho, primeiro desde Pancadélico (2015), tem edição prevista para o segundo semestre. Já a turnê foi batizada de Jota 25 – De Volta ao Novo e deveria ter saído na estrada em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia. O primeiro álbum que levava o nome do grupo foi lançado no dia 27 de outubro de 1996. Naquele ano, o sucesso do hit Encontrar Alguém projetou os jovens músicos.

Longevidade

Um dos grandes segredos da longevidade do Jota Quest é a formação permanecer intacta desde o início, com Rogério Flausino (voz e violão), Marco Túlio Lara (guitarra), PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria) e Márcio Buzelin (teclado). Foram vários prêmios, indicações ao Grammy Latino e duas conquistas com Quinze, que levou de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro em 2011, e Ao Vivo no Rock in Rio, como melhor álbum de rock brasileiro, em 2013.

“O segredo é o trabalho duro. Nossa entrega e dedicação ao nosso sonho de ter uma banda sempre foi maior do que tudo. Seja no estúdio ou na estrada, no digital ou ao vivo, a gente sempre se joga na parada de corpo e alma. A gente continua acreditando que é possível ter uma banda de pop rock no Brasil, lançando discos inéditos, fazendo turnês, e buscando relevância. Nunca tive o desejo de ser artista solo”, disse Rogério ao POPULAR, em 2018.



Encontrar alguém

Juntar no mesmo palco Rogério Flausino e Wilson Sideral não é nenhuma novidade. Além disso, os dois assinam grandes sucessos do Jota Quest, como Na Moral e Fácil. Assim como os mesmos gostos musicais, eles têm ídolos em comum, caso de Cazuza (1958-1990). Em 2016, pela primeira vez, os irmãos produziram uma homenagem ao autor do clássico O Tempo Não Para, com uma turnê que rodou pelo Brasil e que segue em atividade. No primeiro ano, o projeto foi apresentado no Flamboyant In Concert e, na ocasião, o cantor Mateus, da dupla sertaneja goiana Jorge e Mateus, estava na plateia prestigiando o tributo e acabou fazendo uma participação especial.



O rock sempre foi uma grande paixão de Mateus e ele levou essas influências para o som da dupla. Ele sempre fez solos de guitarra em seus shows com Jorge e solta a voz em clássicos, como Amor Pra Recomeçar (Frejat), lançada em 2013 no DVD gravado em Londres, e em Quase Sem Querer (Legião Urbana), disponibilizado nas plataformas digitais em 2020. Além disso, ele evidencia no corpo o amor pelo gênero, com tatuagens no braço como o rosto de Jimi Hendrix – um dos maiores guitarristas que esse planeta já teve, e de uma das bandas que ele mais gosta, os britânicos do Radiohead.



Serviço

Show: Jota Quest no Flamboyant In Concert

Participações especiais: Sideral e Mateus, da dupla Jorge e Mateus

Data: Terça-feira (31), a partir das 19h30

Local: Deck Parking Sul (Piso 1) / Flamboyant Shopping Center / Av. Jamel Cecílio, Jardim Goiás

Ingressos: esgotados

Classificação etária: livre

Informações: (62) 3546-2000



