Na véspera do aniversário de Goiânia, a capital recebe a turnê que celebra 25 anos da banda Jota Quest, no dia 23 de outubro. O show promete balançar a Esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, a partir das 16h.

Os fãs poderão curtir novos hits, e relembrar grandes sucessos que marcaram a história do Jota Quest. “Só Hoje”, “Na moral”, “Dias melhores”, “Do seu lado”, “Fácil”, “Sempre assim” e “Na moral, estão entre as canções que não vão faltar no set list.



Além de Goiânia, a turnê de 25 anos da banda mineira já tem data marca em Brasília, Balneário Camboriú, Florianópolis, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Vitória, Belo Horizonte e Fortaleza.