Conectados, os gêneros funk, rock, pop, reggae e o MPB marcam presença na setlist desta sexta-feira (26/11), no Lowbrow Lab Arte & Boteco. O cantor Léo Martine junto da banda Funk-U e Gustavo Ogro são as atrações da casa, que abre às 19h, mas dá início aos shows às 21h. Para comparecer ao local, é necessário reservar a entrada, no valor de R$20, via whatsapp. No entanto, a visita à exposição “Rogo Em Obras”, do artista Ronan Gonçalves, é gratuita.

Léo Martine (vocalista) tem dois anos de carreira e, desde o ano passado, apresenta-se com a banda de groove rock, Funk-U. A banda, também composta pelos músicos Paulo Duarte (baixo), Danilo Almeida (bateria), Lacerda Júnior e Saulo Mad (guitarra), gravou um DVD ao vivo cantando as músicas clássicas de Charlie Brown Jr. e de outros artistas-referências.



Imagine Dragons, Coldplay, Red Hot Chili Peppers, O Rappa, Charlie Brown Jr. e Jack Johnson farão parte da trilha desta noite de sexta-feira, que divide o comando do som com o cantor Gustavo Ogro. Integrante da banda Jhonny Brown, sua apresentação será no formato voz e violão, acompanhado do repertório que transita do pop ao rock, passando pelo blues, reggae e surf music - um subgênero do rock associado à cultura do surfe.



O público ainda poderá conferir a exposição “Rogo Em Obras”, que apresenta 45 trabalhos do artista plástico Ronan Gonçalves. Entre eles, estão pinturas de técnica mista, fotografias feitas em parceria com o fotógrafo Brummel Magalhães e a instalação Magdalena, uma arte suspensa construída a partir de coroas feitas de tecido, linha e arame.



SERVIÇO

Show com Léo Martine e Banda Funk-U + Gustavo Ogro

Data: 26/11 (sexta-feira)

Horário de abertura da casa: 19h

Horário do show: 21h

Entrada: R$ 20

Local: Lowbrow Lab Arte & Boteco (Rua 115, quadra F43A, lote 214, nº 1684, Setor Sul)

Em cartaz: Rogo Em Obras, exposição de Ronan Gonçalves – visitação gratuita

Reservas pelo whatsapp (62) 3991-6175