Magazine Léo Santana se apresenta no evento “Puxadinho” em Goiânia neste domingo (05/12) O palco do dia também será da dupla Diego e Victor Hugo e do dj Wam Baster

O aguardado show Baile da Santinha de Léo Santana chega a Goiânia neste domingo (05/12) para a festa Puxadinho, às 16h. No mesmo dia, haverá show da dupla Diego e Victor Hugo e o som do dj Wam Baster. Ingressos físicos podem ser comprados nos locais Bahrem Marista/Eldorado, Tema Café, Riquinho Store e Navalhet, enquanto a venda online acontece no site www.vempropuxa...