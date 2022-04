Com a proposta de promover um intercâmbio cultural entre músicos atuais latinos, o projeto La Bomba Latina inicia a 4ª temporada nesta sexta-feira (1/4). A série de shows promovida pela Fósforo Cultural, em parceria com a Difusora Fronteira, será realizada em formato on-line, por meio do canal de Youtube da Fósforo, às 20 horas, com encerramento no domingo (3/4). A abertura, nesta noite, fica por conta da cantora goiana Bebel Roriz.

Nesses três dias, o evento virtual conta com nove atrações, três delas vindas de países hermanos. Dani Umpi e Max Capote tocam diretamente da capital do Uruguai, Montevidéu, enquanto a mexicana Sol Pereyra teve show gravado Cidade do México.

Os demais shows foram gravados em Goiânia e prometem entretenimento certo para fãs de artistas como Bruna Mendez e das bandas Guilhotina Guinle e Distoppia.

Iniciado em 2010, o projeto La Bomba Latina fomenta a aproximação cultural entre brasileiros e outros países da América Latina, além de estimular o protagonismo do Estado de Goiás na produção de eventos. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, por meio de edital do Governo de Goiás.



SERVIÇO

4ª temporada do projeto La Bomba Latina

Quando: de sexta-feira a domingo (1 a 3/4)

Onde: canal da Fósforo Cultural no Youtube

Horário: 20 horas



PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (1 de abril)

Artistas: Bebel Roriz; Bruna Mendez; Sol Pereyra (México)



Sábado (2 de Abril)

Guilhotina Guinle; João Canta Brandão; Dani Umpi (Uruguai)



Domingo (3 de Abril)

Gabriel Lisboa e Madu; Distoppia; Max Capote (Uruguai)

(Laura Oliveira é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás)