Após um período de recesso, o Laguna Gastrobar dá início, neste fim de semana, à temporada de shows 2023. De cara nova, a casa começa a programação com muito sertanejo, com Leandro e Romário, Israel Novaes, Kléo Dibah. Mas o fim de semana conta ainda com o grupo Tchakabum, que fez bastante sucesso no fim dos anos 90.

Nesta sexta-feira (20/1), a partir das 17h, o público poderá conferir o show da dupla Leandro e Romário, do sucesso Porrete, música em parceria com Israel e Rodolffo. Na sequência, será a vez de Kléo Dibah cantar suas músicas sofridas e apaixonantes, como Cicatrizes, gravada com Gusttavo Lima. Para fechar a noite, o DJ Victor Alencar comanda a pista com repertório sertanejo.

No sábado, a partir das 12h, o Verão Laguna recebe o cantor Israel Novaes. O sertanejo promete um grande show com músicas que ecoaram por todo país, além das apresentações de Júnior Marques, Bogottá e do DJ Victor Alencar.

Já o domingo é dia de muita axé com o grupo Tchakabum. A atração é para quem gosta de dançar os grandes sucessos dos anos 90, como Olha a Onda, Explosão e Avião.

SERVIÇO

Shows de Leandro e Romário, Israel Novaes e o Grupo Tchakabum

Onde:

Laguna Gastrobar

Endereço:

Alameda Barbacena, Qd. 28 - Lt. 18 - Vila Alto da Glória, Goiânia - GO

Contato:

(62) 99943-9739

Mais informações:

@lagunagyn