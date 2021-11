Mais artistas chegam ao palco do Chorinho. Nesta sexta-feira (26), o público irá acompanhar duas apresentações na Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, no Centro de Goiânia. A primeira atração é o cantor Leandro Mourão, que se apresenta a partir das 19h; e às 20h15, é a vez da Banda Pó de Mico subir ao palco. A entrada é gratuita e o evento segueirá os protocolos de prevenção à Covid-19, conforme orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O Chorinho já virou tradição na agenda cultural de Goiânia. Desde a primeira edição realizada em 2003, o projeto tem a proposta de reunir o público para um evento de rua e levar alegria por meio da música.

As atrações estão previstas até o dia 17 de dezembro.

Serviço

Assunto: Projeto Chorinho

Local: Centro Cultural Estação Cultura – Antiga Estação Ferroviária – Centro

Data: 26 de novembro

Horário: 19h

Entrada franca