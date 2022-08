Um grande churrasco recheado de atrações musicais vai animar o público neste fim de semana (20 e 21/8), no estacionamento do Goiânia Shopping. Com entrada gratuita, o evento terá oito estações de carnes com venda de cortes especiais.

Serão dois dias de festa com cortes preparados por assadores consagrados, como o mestre churrasqueiro paranaense Rick Bolzani, embaixador do evento. No sábado (20), o festival começa às 12h e segue até as 22h. No domingo, o evento será das 12h às 20h, totalizando 18 horas de churrasco.



O sábado será de muito sertanejo, com show dos cantores Matheus Bastos, Pedro Henrique e Fabiana Gomes. No domingo, a programação terá a dupla Murillo e Kauã, e Gregório e Rafael. Para fechar a noite, mais uma apresentação do cantor Pedro Henrique.



Além da parte gastronômica e musical, o festival terá um ambiente voltado à família, com espaço kids com monitores, pensado exatamente para que os pais fiquem mais à vontade para aproveitar a experiência. "É o maior festival de churrasco do Brasil em experiência e em tudo o que oferece ao visitante em um só lugar", diz Marcos Bianchi.



Programação de shows

Sábado (20)

14h às 16h - Matheus Bastos

17h às 19h - Pedro Henrique

20 às 22h - Fabiana Gomes

Domingo (21)

13 às 15h - Murillo e Kauã

15h30 às 17h30 - Gregório e Rafael

18h às 20h - Pedro Henrique

SERVIÇO

Let´s Grill Festival

Onde: Goiânia Shopping

Quando: sábado (20) e domingo (21)

Entrada gratuita