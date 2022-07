- A cantora Linn da Quebrada e a banda Fresno são as primeiras atrações confirmadas no line up do 21ª Festival Vaca Amarela, que acontece nos dias 16, 17 e 18 de setembro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON). Uma das maiores janelas de música independente do Brasil Central, o evento ainda conta em sua programação com shows de atrações goianas, como a cantora Bruna Mendez e a banda Aurora Rules.

Até setembro, outros nomes da música nacional e regional serão anunciados pela organização do festival. No início de julho, uma seletiva com bandas de Goiás foi realizada no Centro Cultural Martim Cererê em votação aberta ao público. Os artistas Teodoro, Kira Spirandelli e a banda Preço Sombra passaram no processo de seleção e também compõem o line up do Vaca.

Os ingressos do festival já estão à venda por meio de bilheteria virtual. O passaporte para os três dias custa R$ 120. A última edição do Vaca Amarela aconteceu em abril, também o CCON, e contou com atrações como Gloria Groove e Karol Conká. Ao longo de duas décadas de história, o festival já recebeu diversos nomes da música brasileira, como Pabllo Vittar, Curumin, Djonga, Tulipa Ruiz, Dead Fish e Emicida.

SERVIÇO

21ª edição do Festival Vaca Amarela

Data: 16, 17 e 18 de setembro

Local: Centro Cultural Oscar Niemeyer

Ingressos: R$ 120 (passaporte para os três dias)

Informações: @festivalvacaamarela



