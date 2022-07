A promessa é de uma viagem por toda a sua carreira. Do primeiro grande sucesso, Meteoro, até os mais recentes Erro Planejado e Abalo Emocional. O dono da festa é Luan Santana, que traz para Goiânia a estreia do Luan City Festival neste domingo (24), no estacionamento do Estádio Serra Dourada. O sertanejo vem acompanhado de um time de atrações. Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto. A abertura dos portões será às 14 horas. “A minha expectativa é de fazer o melhor show da minha vida e se os goianos aprovarem quero levar o evento para todas as outras capitais”, disse o fenômeno, em coletiva realizada na cidade. O projeto nasceu junto com a gravação do DVD em dezembro de 2021, em São Paulo. Acostumado a lotar estádios e casas de espetáculos, Luan decidiu criar a sua própria cidade com referências da Nova York de 1920. Estrutura de metal e luzes de LED, passarela, muitas cores e até passeio de balão estão entre as novidades. Confira os principais trechos do bate-papo com o astro.

Luan City

Talvez seja um dos projetos mais ousados que eu inventei em 15 anos de carreira. É a primeira vez que a gente cria uma festa com o meu carimbo e a minha marca. O festival consiste numa cidade construída para o público viver experiências, como foi na gravação do DVD em São Paulo, onde o pessoal podia fazer tatuagem e interações tecnológicas. Em Goiânia, muita gente vai poder conferir tudo até de cima porque teremos voo de balão. Teremos milhares de outras coisas. É isso que quero trazer para o evento, não apenas um show. Serão mais de 12 horas de apresentações e a ideia é que as pessoas voltem para casa diferentes do que chegaram.

Inspiração

O Brasil é uma fábrica de festivais e a minha inspiração para a criação do Luan City foi Nova York na década de 1920. Eu sou fissurado por história, por filmes e livros, eu gosto de ter referências em cada projeto que vou criar e alguns longas serviram de inspiração como O Grande Gatsby, protagonizado por Leonardo DiCaprio, inclusive tem até uma interação com essa produção no meio do meu show. Nova York dessa época tem muita coisa dos anos de ouro do cinema, do jeito de falar de amor mais profundo. Eu vou buscando milhões de referências e vou tirando print no meu celular para criar o meu projeto. A minha ideia é que as pessoas se transportem para uma outra época. No palco, tem a ponte de São Francisco, tem um relógio, um dirigível voando.

Expectativa

A minha ideia é ficar com esse festival por muito tempo e quero muito que dê certo. Se os goianos aprovarem, significa que é bom e que posso levar para outros lugares. Goiânia é uma praça muito importante para o projeto e quero essa bênção. Eu queria muito gravar uma música inédita no palco, mas, por conta dos últimos dias da correria dos shows, não vou conseguir fazer porque o tempo ficou apertado. Infelizmente, não deu tempo de aprontar tudo para isso.

Convidados

Murilo Huff e Diego e Victor Hugo são artistas que conheço há muito tempo e parceiros de composição. O Matheus Fernandes foi um fenômeno que chegou puxando um estilo. As escolhas foram acertadas porque o público quer essa diversidade em um festival e essas atrações combinaram muito com Goiânia. Quero que todo mundo tenha o mesmo espaço no palco. Quando pensei no nome da festa, até pensei em tirar o Luan e deixar City Festival, talvez aconteça em edições futuras. Além disso, a minha ideia nas próximas edições pelo Brasil é misturar outros estilos musicais. Quero muito manter alguma atração de Goiânia na estrada, mas o legal é ir variando e trazendo cada vez mais amigos e pessoas com quem me identifico. Se depender de mim, quero fazer uma mistura louca.

Começo da carreira

Sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lembro que, no início da carreira, Goiás foi de extrema importância para acreditar que o meu som poderia atravessar fronteiras. Depois da minha terra, aqui foi o primeiro Estado onde comecei a fazer show, tocava bastante em Paranaiguara e Chapadão do Céu. Fiz tudo naquela região e depois rodei para as outras partes. Por conta dessa história, não tinha como não escolher Goiânia para começar o meu projeto. Aqui eu me sinto em casa e como se estivesse retornando para o início da trajetória. Já vivi coisas lindas em solo goiano. A minha história aqui não é de hoje e com o festival tenho certeza que vai fortalecer ainda mais.

Repertório

A minha música atinge diferentes gerações. Uma coisa que sempre quis no início da carreira era fazer um som para toda a família. Vou fazer uma viagem pelo meu repertório desde Falando Sério, Meteoro, Sufoco, Amar não É Pecado, Sinais, Acordando o Prédio, Vingança, Escreve Aí, Erro Planejado e Abalo Emocional. Tem uma guarânia que fiz há um tempo, que se chama Promete, e que não faz parte da turnê da estrada, mas aqui vou incluir porque o pessoal gosta bastante. A minha expectativa é de fazer o melhor show da minha vida.

Momento

Uma coisa desafiadora, ainda mais depois de 15 anos de carreira, é a gente conseguir emplacar músicas nas paradas com o mercado com tanta gente e novidades surgindo tão rapidamente. Fico muito feliz em saber que as pessoas escutam minhas canções e ficam na expectativa pelos meus lançamentos. A gente foi construindo uma história juntos. Admiro o momento do sertanejo, apesar de achar que às vezes as coisas são um pouco parecidas com as outras.

Goiânia

Quando toquei pela primeira vez em Goiânia dentro de uma boate na Pecuária, ninguém conhecia minhas músicas e eu estava com aquele primeiro disco com Meteoro, Tô de Cara e Você Não Sabe o que É Amor, que se tornaram hits depois. Lembro que alguém falou comigo que eu precisava mudar o meu repertório porque o povo não conhecia as minhas músicas e era preciso colocar algumas canções de sucesso no meio. Eu sempre tive isso de fazer um show 100% autoral e cantei as minhas músicas. O povo ficou parado olhando e não sei se no final eles foram embora desanimados porque ninguém sabia cantar nada. Voltei depois e foi uma explosão, com ingressos esgotados. Então, acho que essa estratégia deu certo.

Tik Tok

Eu gosto porque ajuda demais o nosso trabalho ao espalhar e viralizar, mas não sou muito adepto do Tik Tok. Eu não sei dançar e não faço música pensando nessa plataforma. Se ela for levada para a rede, acho ótimo, mas nunca vou fazer uma letra de ti, ti, ti, tu, tu, tu só para encaixar nas coreografias, porque limita muito sua inspiração e não combina com toda a minha trajetória. Sou muito novo nessas mídias, sou de uma geração passada por incrível que pareça e quando comecei não tinha nada disso e era o Orkut ainda. A internet sempre foi uma aliada no meu trabalho porque comecei gravando uma música no YouTube.



SERVIÇO

Show: Luan City Festival

Data: Domingo (24)

Horário: Abertura dos portões às 14 horas

Local: Estacionamento do Estádio Serra Dourada – Av. Fued José Sebba, nº 1170, Jardim Goiás

Ingressos: Setores Abalo Emocional VIP a R$ 110 (não é open bar) e Erro Planejado Front a R$ 190 (open bar) – valores do terceiro lotes

Mais informações: baladapp.com.br

