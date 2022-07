“Se os goianos aprovarem, vou levar o show para todo o Brasil”. Essa é a expectativa do cantor sertanejo Luan Santana na estreia do Festival Luan City no domingo(24), no estacionamento do Estádio Serra Dourada. A abertura dos portões será a partir das 15 horas.

Luan Santana prometeu um passeio por toda a carreira, estourada inicialmente em 2009 com o sucesso Meteoro, passando por Amar não é Pecado, Sinais, Acordando o Prédio, Vingança, Escreve Aí, Erro Planejado e Abalo Emocional. “Vou fazer o melhor show da minha vida em Goiânia”, disse o artista em coletiva de imprensa.

O Festival conta com várias atrações, como Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto. Segundo Luan Santana serão 12 horas de música e cada artista com o mesmo tempo de duração. “Todo mundo terá o mesmo espaço. Eu escolhi cada nome e quero valorizar cada um”, adiantou.

Além da música, Luan prometeu uma estrutura gigantesca, com jogo de luzes, efeitos especiais e até passeio de balão. O sertanejo disse que o festival foi inspirado na Nova York de 1920 e bebe muito do filme O Grande Gatsby, protagonizado por Leonardo DiCaprio. “No meio do show vou fazer alguma coisa que lembra esse longa”, revelou.