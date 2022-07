O youtuber Luccas Neto retorna aos palcos com um espetáculo inédito: Luccas Neto e A Escola de Aventureiros. Trata-se de um musical, que será apresentado neste sábado (23), às 18 horas, no Centro de Convenções da PUC Goiás. Ele promete divertir as crianças com um roteiro que reforça a importância da união, da amizade e do amor, num espetáculo repleto de efeitos especiais, música e dança.

Nesse novo show, as crianças vão descobrir o que é preciso para se tornar um aventureiro de verdade! Para ajudar o nosso foca favorito nessa jornada, quatro novos personagens estarão no palco: Rafa, Yuri, Mandy e Lais, que também sonham se tornar grandes aventureiros. E, como todos os nossos sonhos, eles podem se tornar realidade.

Com a ajuda do Aventureiro Azul, eles vão descobrir que, para realizar essa missão, é preciso passar por diversas tarefas. Afinal de contas, você precisa provar que tem um bom coração e que sempre vai fazer o bem para conquistar a sua pedra do poder.

Nessa aventura, os vilões tentarão estragar os planos dos aprendizes. No entanto, os amigos estão empenhados na realização dos sonhos. A saga conta ainda com a ajuda mais que especial da plateia, que deverá cantar, dançar, se divertir e mandar boas energias para Rafa, Yuri, Mandy, Lais e Luccas durante o treinamento!

E os papais e mamães também terão vez nessa nova montagem. De forma lúdica, algumas temáticas que fazem parte do universo materno e paterno também serão abordadas, contemplando os desafios constantes na educação dos filhos.



SERVIÇO

Espetáculo: Luccas Neto e A Escola de Aventureiros

Data: Sábado (23), às 18 horas (abertura da Casa às 17 horas)

Local: Centro de Convenções PUC Goiás - Câmpus 2, Av. Engler, nº 507, Jardim Mariliza

Ingressos: De R$ 80 a R$ 120, à venda em www.alphatickets.com. Meia-entrada mediante doação de 2kgs de alimentos, estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública e funcionários públicos. Será exigido o cartão de vacinação com a dose completas de reforço da vacina ou exame de PCR com até 48 horas de antecedência

Classificação indicativa: Livre

Informações: 3946-1067 e 3942-6575