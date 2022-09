Shows de Emicida e Luedji Luna, práticas de ioga e vivências terapêuticas condensam a 8ª edição do Festival Ilumina, que começa nesta quinta-feira (8) e segue pelos próximos dois dias na Chapada dos Veadeiros. Sem o consumo de bebidas alcoólicas e com uma praça de alimentação vegana, o evento celebra o fortalecimento das culturas de povos tradicionais, além do contato direto com o Cerrado.

“Somos todos responsáveis pela preservação do nosso ambiente interno, as emoções, sonhos, relações, saúde e bem-estar”, adianta Karla Duarte, idealizadora do Ilumina, realizado na Aldeia Multiétnica, próximo a Vila de São Jorge e Alto Paraíso de Goiás. A programação diversa une a prática Gokul Yoga, sob orientação de Zé Miguel, natural de Maputo, Moçambique, e Ashtanga Vinyasa Yoga, com as professoras Carla Vollmer e Matthew Vollmer.

No Palco Cerrado, passam nomes como o rapper Emicida, que toca músicas da carreira e do disco AmarElo (2019), que conquistou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa. A baiana Luedji Luna completa o duo de shows com a apresentação da turnê Bom Mesmo é Estar Debaixo D’água, fruto do seu segundo disco, nomeado ao Grammy Latino 2021.

O palco também recebe as atividades Iyengar Yoga, com Camila De Lucca e Pedro Pessoa, além de Djuena Tikuna com o show Torü Wiyaegü (Os cantos que Acalentam os Imortais). As vivências A Lembrança de Si Mesmo, com Déa Trancoso e Forró Não Binário, com Camilla Santiago, também fazem parte da programação.

Já o Palco Futuro Ancestral tem como foco as rodas de conversa temáticas e palestras, como Design para Transformação, com Thiago Ávila, Nildes Kariri-Xocó, Chiquinha Santos e Maria Carol, que falarão sobre a sua experiência de transformação. A nutricionista da Universidade de São Paulo, Alessandra Luglio, também promove a roda de conversa com o tema Sua Alimentação Molda O Mundo, discussão sobre o veganismo como passaporte para a regeneração da saúde humana e do meio ambiente.

Cerrado

O meio-ambiente e a preservação do Cerrado ganham destaque na agenda do Ilumina. Em parceria entre a Rede Cerrado, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e o Instituto Sociedade, População e Natureza, diversos pesquisadores, ativistas e produtores ambientais discutem o Manifesto pela Regeneração do Cerrado, que tem o desejo de valorizar o bioma que interliga todo o País.

Serviço

Festival Ilumina

Data: 8, 9 e 10 de setembro

Abertura dos portões às 8h, início das atividades às 9h

Local: Aldeia Multiétnica. Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros

Ingressos: R$ 800 (passaporte individual para os três dias)

Informações: @festivalilumina