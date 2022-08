Com o propósito de naturalizar o trap no cerrado, o cantor e compositor Trimox fará lançamento de cinco singles na produtora musical Casa Trix, nesta sexta-feira (12), às 20 horas. O evento será um coquetel exclusivo para convidados.

O estilo musical criado nos Estados Unidos, no início dos anos 2000, é um subgênero do rap e consiste em um conjunto mais melódico, com harmonização de letras poéticas e sentimento. O trap já é reconhecido em cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Trimox traz a capital goiana esse estilo de música.

Natural do Centro-Oeste, o músico acredita que a cultura goiana é aberta para novos gêneros e vertentes musicais e que, por isso, escolheu Goiânia para o seu lançamento. “Goiás é um grande berço para as diversas musicalidades do país e acreditamos na diversidade cultural abrangente no local”, diz.

O trapper atua no ramo musical desde os sete anos de idade, quando começou a tocar sanfona. Aos 18 anos, se mudou para Salavador, onde trabalhou no pagotrap ao lado de Léo Santana, Parangolé e Psirico. Atualemente, o Trimox acumula mais de 42 mil ouvintes mensais no Spotify e 55 mil seguidores no Instragam.

SERVIÇO

Lançamento de singles de Trimox, em Goiânia

Quando: sexta-feira (12)

Horário: 20h

Local: Casa Trix

Endereço: Rua do albatroz, Jardim Atlântico - Goiânia

Evento exclusivo para convidados