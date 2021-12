Réveillon com sofrência? O produtor Rodrigo Borges, à frente do Réveillon Volta ao Mundo, confirma ao POPULAR que sim. "Quem substitui Zé Neto & Cristiano na nossa virada é a dupla Maiara e Maraisa, com show em homenagem a Marília Mendonça", conta. Desde que voltaram à agenda de compromissos após a trágica morte da amiga, a dupla sertaneja vem emocionando o público ao reverenciar a rainha da sofrência nas apresentações, com quem tinham o projeto chamado As Patroas.



A mudança na programação do evento ocorreu após a dupla Zé Neto e Cristiano precisar desmarcar a agenda de shows até o dia 9 de janeiro em decorrência de um problema de saúde de um dos integrantes, como anunciou a nota enviada pela assessoria de imprensa. O cantor Zé Neto foi diagnosticado com monilíase oral, infecção causada por um fungo em função do uso de corticoide para tratar focos de vidro fosco no pulmão. Apesar de causar falta de ar para cantar, a assessoria afirma que o cantor já iniciou um novo tratamento e está de repouso em casa, sem a necessidade de internação.



O Réveillon Volta ao Mundo tem o tema Uma Noite em Dubai para a virada de 2022 e conta com John Amplificado, Junior Angelim e DJs na programação. O evento ocorrerá no CEL da OAB, em Aparecida de Goiânia, a partir das 20 horas. Informações: 98177-0779.



Tragédia

A cantora goiana Marília Mendonça morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro deste ano. Ela tinha 26 anos e deixou um filho de dois anos, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff.



A Rainha da Sofrência havia saído de Goiânia para Caratinga (MG), onde faria um show. Além dela, morreram o piloto da aeronave, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.