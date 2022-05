Sandubas ao estilo texano, com tempero turco, saudáveis, veganos, e os tradicionais pit dogs. No dia mundial do hambúrguer (28/5), os goianos podem conferir os 51 estabelecimentos de Goiânia, entre pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes, que incluíram uma receita inédita de sanduíche e hambúrguer para participar do Festival Burguer Time. A segunda edição do evento agita a capital entre os dias 17 junho e 3 de julho.

Para eleger o melhor hambúrguer e pit dog da região metropolitana de Goiânia, o público e um corpo de jurados selecionados poderão visitar os locais, experimentar as receitas criadas exclusivamente para o festival e votar, de acordo com as duas categorias: hamburgueria e pit dog. A votação poderá ser feita por meio de QR Code disponível no display de mesa nos estabelecimentos ou pelo site: www.festivalburgertime.com.br. Os três primeiros colocados ganharão uma chancela do Burguer Time.

Idealizado pela produtora de eventos Cynnara Bretas, pelo empresário Mateus Suassuna e pela chef de cozinha Patricia Garcia, o festival permite o intercâmbio entre a tradição dos pit dogs com os hambúrgueres gourmet. Segundo Cynnara Bretas, o festival surgiu com a ideia de prestigiar a produção local e favorecer o turismo gastronômico, mas sem esquecer o lado cultural de Goiás, onde pode-se encontrar um quiosque de sanduíche em praças e esquinas. “O pit dog não poderia ficar de fora”, explica.

De acordo com a produtora de eventos, o setor gastronômico enfrentou diversos desafios durante a pandemia da covid-19 e, com as liberações, o festival busca incentivar um retorno positivo na área. “Estamos organizando um mapa impresso e digital sobre a rota do hambúrguer, o que proporciona um ponto turístico e aumento do público para os estabelecimentos”, ressalta. O mapa com os participantes do evento será divulgado no site e nas redes sociais do Burger Time e distribuídos em hotéis.

Eleito como o melhor hambúrguer de Goiás, em 2019, a premiação pegou de surpresa o Braga Bar e Restaurante, que não é especializado em hambúrgueres. Ao POPULAR, o sócio e diretor de operações do local, Thiago Rodrigues, disse que o estabelecimento foi convidado a participar pelos organizadores do evento e precisou criar uma receita nova alguns dias antes do início da competição. Em quatro dias de preparativo com a chef do restaurante, eles chegaram no hambúrguer vencedor: pão brioche, passata de tomate, hambúrguer de 120 g de cupim, queijo fresco passado na cana defumada, e finalizando com aioli de alho e rúcula.

Neste ano, o Braga participa do Burguer Time com um pouco mais de tranquilidade. Com um prato inspirado na banda de heavy metal britânica Black Sabbath, o hambúrguer deste edição é formado por pão brioche, passata de tomate, blend suíno com 4 cortes especiais de porco, salada de repolho roxo marinada e aioli de limão china com ervas. Para Thiago, o festival gastronômico é uma boa oportunidade para os estabelecimentos retomarem as atividades presenciais após o período pandêmico e o predomínio do delivery. “O evento em si vai ser muito positivo para quem participar e para o público em geral que vai conhecer receitas novas”, diz.



Realizada antes da pandemia da covid-19, em 2019, a 1ª edição do festival envolveu, durante três semanas, mais de 40 estabelecimentos, desde os mais antigos da capital até locais mais novos na cidade. Foram comercializados mais de 20 mil hambúrgueres, segundo os organizadores.

Para ampliar o festival, em 2022, o evento conta com parceiros institucionais: Senac/Fecomércio, Sebrae Goiás, Senar Goiás, Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia (Sindpitdog), Goiás Turismo, Ifood, City Tour, Eisenbahn, Coca-Cola, Monster, Agora Fábrica de Resultados, Capital Mídias, Alfa FM e Rádio Rock. (Yorrana é estagiária do GJC em convênio com a PUC-GO)

SERVIÇO

2ª edição do Festibal Burger Time

Período: 17 de junho a 3 de julho de 2022

Local: 50 estabelecimentos entre pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes

Mais informações: www.festivalburgertime.com.br

Lista dos participantes da 2ª edição do Festival Burguer Time

Hamburguerias

Blends Burger Artesanal: sala 03, Jardim Atlântico - Goiânia

Bendita Tapioca: Alameda dos Buritis, nº 88, Centro – Goiânia

Família In Box Burger: Avenida T-5, nº 1.448, setor Bueno – Goiânia

Maria Fumaça Burger & Beef: Praça C-171, quadra 604, lotes 01 ao 03, sala 4, setor Nova Suíça – Goiânia

Me Gusta Smashburger: Av. C-233, quadra 552, lote 13, Jardim América - Goiânia

Gojira Burger: Rua S2, quadra S6, setor Bela Vista – Goiânia

Dom Rapha: Av. T-3, nº 1.751, setor Bueno - Goiânia

Yes Burger: Av. t-13, nº 245, setor Bela Vista – Goiânia

Chapz Burger: Rua 143, nº 93, setor Marista - Goiânia

Behest Burger: Rua Santo Agostinho, nº 572, Jardim Europa - Goiânia

Lipes Burger: Rua Acaraí, quarda 76, lote 01 A – Aparecida de

Tribos do Espeto Alto da Glória: Rua São Luíz, nº 384, setor Alto da Glória – Goiânia

Simple Burger: Rua 72, nº 325, sala 2, Trend Office, Jardim Goiás - Goiânia

Fifty Nine Burger n’ Fries: Avenida T-15, nº 66, setor Bueno – Goiânia

Tribos do Espeto Jardim Novo Mundo: Av. New York, quadra 36, lote 01, Jardim Novo Mundo - Goiânia

La Bottega De'll Arte: Rua 143, nº 30, setor Marista – Goiânia

Pitéu Café Bar: Rua Dr. Olinto Manso Pereira, nº 1.149, setor Sul – Goiânia

Turco Hamburgueria: Rua SR 7, nº 243, quadra 14, lote 05, Parque Santa Rita - Goiânia

Pit dogs

Life Burger: Av. Gercina Borges Teixeira, quadra QC8, Lote 1, Conjunto Vera Cruz - Goiânia

Bueno Burger: Praça T-25, setor Bueno - Goiânia

Waltinhos Lanches: Avenida C-205, Praça C-207, Jardim América - Goiânia

Eldorado Burg: Av. Ismerino Soares de Carvalho, Faiçalville 1 - Goiânia

Sanduuai Sanduicheria: 12ª Avenida, nº 148, Praça São Francisco de Assis - Goiânia

Sanduicheira mad-mex: Avenida T-9, esquina com Suécia/Dinamarca, Jardim Europa - Goiânia

Max Burguer Sanduicheira: Avenida das Espatodias, Praça 1, Parque das Laranjeiras - Goiânia

Rooma Sanduicheria Ltda: Avenida Cariri, quadra 06, lote 12, Jardim Diamantina - Goiânia

Esquilo Sanduíches: Rua 05, quadra 05, Praça Tamandaré, setor Oeste – Goiânia

Pitdog Top Hause: Av. Anhanguera, nº 2.587, setor Leste Universitário, Praça da Bíblia - Goiânia

Pimentinhas Sanduicheria: Av. Professor Alfredo de Castro, Parque das Laranjeiras - Goiânia

Buldog's Sanduicheria: Rua 23, nº 42, setor Oeste - Goiânia

Sanduicheria do Chicão: Rua 18, nº 486, setor Oeste – Goiânia

Abelha.com: Av T 10, Praça T 24 (Praça da Igreja Rosa Mística), setor Bueno - Goiânia

Pit Dog Kid Abelha Lanches: Av. Universitário, abaixo do Hospital Araújo Jorge, nº 707, setor Leste Universitário - Goiânia

Pequizeiro Burger: Rua 234, Praça José Leite da Conceição, setor Leste Universitário - Goiânia

Plutus Alto da Glória: Av. Eurico Viana, setor Alto da Glória - Goiânia

Pimentinha Sanduicheria: Praça Senador José Rodrigues de Morais Pires, Parque Amazônia - Goiânia

Avalanche Burger: Rua José Gomes Bailão, nº 370, Cidade Jardim – Goiânia

Lado Leste: Rua 240, quadra 94, lote 09, sala 02, setor Leste Universitário - Goiânia

Kid Abelha: Praça Walter Santos, setor Coimbra – Goiânia

Sanduicheria Smiley: Rua 10, nº 220, setor Sul - Goiânia